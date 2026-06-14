الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متفرقة متوقعة في ‏عدد من المناطق السورية

9999 19 Copy الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متفرقة متوقعة في ‏عدد من المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة في أغلب ‏المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 ‏درجات مئوية‎.‎

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس ‏نهار اليوم الأحد غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم في ‏بعض المناطق، مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية، وأجزاء من ‏المنطقة الوسطى والقلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق ‏الداخلية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة، وخاصةً في ‏المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في ‏أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات ‏نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا تثير الغبار في أغلب ‏المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع ‏الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية:‎

دمشق16 / 30‏
ريف دمشق-القلمون11/24‏
القنيطرة13/24‏
درعا16/30‏
السويداء13/26‏
حمص18/28‏
حماة19/30‏
اللاذقية22/27‏
طرطوس21/28‏
حلب18/29‏
إدلب16/26‏
دير الزور22/34‏
الرقة21/32‏
الحسكة23/33‏
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