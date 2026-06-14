الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متفرقة متوقعة في ‏عدد من المناطق السورية

دمشق-سانا
يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة في أغلب المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الأحد غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم في بعض المناطق، مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية، وأجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الداخلية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|16 / 30
|ريف دمشق-القلمون
|11/24
|القنيطرة
|13/24
|درعا
|16/30
|السويداء
|13/26
|حمص
|18/28
|حماة
|19/30
|اللاذقية
|22/27
|طرطوس
|21/28
|حلب
|18/29
|إدلب
|16/26
|دير الزور
|22/34
|الرقة
|21/32
|الحسكة
|23/33