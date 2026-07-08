الولايات المتحدة تعلن شن ضربات جديدة ضد إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها بدأت شن ضربات عسكرية إضافية ضد أهداف في إيران، وذلك بتوجيه مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.
وقالت القيادة في بيان لها على (إكس) اليوم الأربعاء: إن هذه الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وحمّلت القيادة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحريّة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوّح في وقت سابق بشن ضربات قوية ضد إيران هذه الليلة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في وقت سابق أنها استهدفت أمس أكثر من 80 موقعاً باستخدام ذخائر دقيقة، رداً على الهجمات الإيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.