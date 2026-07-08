الولايات المتحدة تعلن شن ضربات جديدة ضد إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها بدأت شن ضربات عسكرية ‏إضافية ضد أهداف في إيران، وذلك بتوجيه مباشر من القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة الأمريكية.‏

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وقالت القيادة في بيان لها على (إكس) اليوم الأربعاء: إن هذه الضربات تهدف إلى ‏تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.‏

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وحمّلت القيادة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية ‏وأطقمها المدنية التي تبحر بحريّة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي.‏

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوّح في وقت سابق بشن ضربات قوية ضد ‏إيران هذه الليلة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في وقت سابق ‏أنها استهدفت أمس أكثر من 80 موقعاً باستخدام ذخائر دقيقة، رداً على الهجمات ‏الإيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.‏