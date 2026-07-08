الاحتلال الإسرائيلي يمنع زيارة أمين عام الجامعة العربية لرام الله

القاهرة-سانا

أعلنت جامعةُ الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت الأمين العام للجامعة نبيل فهمي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي زيارة كانت مقررة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، واللقاء بالرئيس محمود عباس في رام الله.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة، في بيان على منصة “إكس”، أن فهمي حرص على أن تكون زيارته للسلطة الفلسطينية أولى محطاته الخارجية عقب تسلّمه مهامه، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، وترسيخاً لكونها في مقدمة أولويات العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني يرزحون تحت حصار خانق داخل مدنهم وقراهم التي مزّقتها الحواجز والمستوطنات والطرق الالتفافية، مؤكداً أنهم يواجهون يومياً اعتداءات المستوطنين بحماية تامة، وتوجيه مباشر من حكومة الاحتلال.

وشدد المتحدث على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة، مبيناً أن حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة تتطلب تحركاً دولياً فورياً لفضح ممارسات إسرائيل، وتعزيز مقومات صمود الفلسطينيين في وجه آلة القمع والتوحش.

وكانت وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير صدر الإثنين الماضي، 11074 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خلال ‏النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على تصاعد كبير في حجم الاعتداءات وأشكالها وطبيعتها، بالتزامن مع حرب ‏الإبادة التي يواصلها الاحتلال على قطاع غزة.‏