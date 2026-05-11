مديرية التنمية الإدارية بإدلب تجري مقابلات المتقدمين ‏لماجستير التنمية الإدارية (الدفعة الـ6)‏

إدلب-سانا‏

‏بدأت مديرية التنمية الإدارية في محافظة إدلب، اليوم ‏الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين المتقدمين ‏لبرنامج ماجستير التأهيل والتخصص في التنمية الإدارية ‌‏(الدفعة السادسة)، وذلك في مبنى المديرية بالمحافظة.‏

ويبلغ عدد المتقدمين للبرنامج 75 مرشحاً من محافظتي ‏إدلب واللاذقية، وتجري المقابلات التي تنتهي غداً ‏بإشراف لجنة مختصة من الأكاديميين والخبراء ‏الإداريين حيث يتم تقييم المتقدمين وفق معايير علمية ‏ومهنية تشمل الخلفية الأكاديمية، إلى جانب الخبرات ‏العملية، والمهارات القيادية، والقدرة على التحليل، ‏واتخاذ القرار، بهدف اختيار النخب الأكثر كفاءة.‏

وبيّن رئيس دائرة التخطيط والتوظيف في مديرية التنمية ‏الإدارية بإدلب محمد أحمد النصار لمراسل سانا، أن ‏برنامج ماجستير التأهيل والتخصص يعدّ استثماراً إستراتيجياً في العنصر البشري، وأن الخريجين سيكونون ‏الذراع التنفيذي لوزارة التنمية الإدارية داخل المؤسسات ‏والجهات العامة حيث إن مهمتهم الأساسية نقل الفكر ‏الإصلاحي من الحيز النظري إلى التطبيق العملي، وقيادة ‏الهياكل التنظيمية الجديدة بكفاءة، وصولاً للهدف الأسمى ‏المرتبط بالارتقاء بجودة الخدمة العامة. ‏

بدوره، ذكر سومر فوزي من مؤسسة مياه اللاذقية أن ‏المؤسسة رشحته للتقدم لمقابلات الماجستير، مشيراً إلى ‏أن لجنة مختصة قامت بالاختبار الذي تركز على ثلاثة ‏محاور أساسية، تضمنت التنمية الإدارية واللغة الإنكليزية ‏وطريقة التعاطي مع المشاكل بالإدارة، لافتاً إلى أن هذه ‏المرحلة تعدّ خطوة نحو الأمام وفرصة أمام المتقدمين ‏لتطوير أنفسهم وتحديث قدراتهم وصقل مهاراتهم، متمنياً ‏التوفيق لجميع المتقدمين.‏

من جهته، أشار محمد شقرا من قسم الشؤون القانونية في ‏فرع المصرف المركزي باللاذقية، إلى أن أسئلة المقابلة ‏تمحورت حول تحسين الأداء الوظيفي، ومدى الفائدة التي ‏يمكن تحصيلها لتطوير العمل ضمن قطاع المصرف في ‏حال الحصول على شهادة الماجستير، إضافةً إلى ‏اختبارات اللغة الإنكليزية، مؤكداً أن المقابلات جرت ‏بشكل مريح، والأسئلة ضمن المقبول. ‏

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس الأحد عن إجراء ‏مقابلات المرشحين لماجستير التنمية الإدارية الدفعة ‏السادسة في محافظات دمشق وحلب وإدلب وحمص، ‏وذلك في إطار خطة لاختيار الكفاءات المؤهلة لرفد ‏المؤسسات العامة بكوادر إدارية قادرة على مواكبة ‏متطلبات العمل المؤسسي المتطور، بما يعزز القدرات ‏الإدارية، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.‏

