مديرية التنمية الإدارية بإدلب تجري مقابلات المتقدمين ‏لماجستير التنمية الإدارية (الدفعة الـ6)‏

إدلب-سانا
بدأت مديرية التنمية الإدارية في محافظة إدلب، اليوم الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين المتقدمين لبرنامج ماجستير التأهيل والتخصص في التنمية الإدارية (الدفعة السادسة)، وذلك في مبنى المديرية بالمحافظة.
ويبلغ عدد المتقدمين للبرنامج 75 مرشحاً من محافظتي إدلب واللاذقية، وتجري المقابلات التي تنتهي غداً بإشراف لجنة مختصة من الأكاديميين والخبراء الإداريين حيث يتم تقييم المتقدمين وفق معايير علمية ومهنية تشمل الخلفية الأكاديمية، إلى جانب الخبرات العملية، والمهارات القيادية، والقدرة على التحليل، واتخاذ القرار، بهدف اختيار النخب الأكثر كفاءة.
وبيّن رئيس دائرة التخطيط والتوظيف في مديرية التنمية الإدارية بإدلب محمد أحمد النصار لمراسل سانا، أن برنامج ماجستير التأهيل والتخصص يعدّ استثماراً إستراتيجياً في العنصر البشري، وأن الخريجين سيكونون الذراع التنفيذي لوزارة التنمية الإدارية داخل المؤسسات والجهات العامة حيث إن مهمتهم الأساسية نقل الفكر الإصلاحي من الحيز النظري إلى التطبيق العملي، وقيادة الهياكل التنظيمية الجديدة بكفاءة، وصولاً للهدف الأسمى المرتبط بالارتقاء بجودة الخدمة العامة.
بدوره، ذكر سومر فوزي من مؤسسة مياه اللاذقية أن المؤسسة رشحته للتقدم لمقابلات الماجستير، مشيراً إلى أن لجنة مختصة قامت بالاختبار الذي تركز على ثلاثة محاور أساسية، تضمنت التنمية الإدارية واللغة الإنكليزية وطريقة التعاطي مع المشاكل بالإدارة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تعدّ خطوة نحو الأمام وفرصة أمام المتقدمين لتطوير أنفسهم وتحديث قدراتهم وصقل مهاراتهم، متمنياً التوفيق لجميع المتقدمين.
من جهته، أشار محمد شقرا من قسم الشؤون القانونية في فرع المصرف المركزي باللاذقية، إلى أن أسئلة المقابلة تمحورت حول تحسين الأداء الوظيفي، ومدى الفائدة التي يمكن تحصيلها لتطوير العمل ضمن قطاع المصرف في حال الحصول على شهادة الماجستير، إضافةً إلى اختبارات اللغة الإنكليزية، مؤكداً أن المقابلات جرت بشكل مريح، والأسئلة ضمن المقبول.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس الأحد عن إجراء مقابلات المرشحين لماجستير التنمية الإدارية الدفعة السادسة في محافظات دمشق وحلب وإدلب وحمص، وذلك في إطار خطة لاختيار الكفاءات المؤهلة لرفد المؤسسات العامة بكوادر إدارية قادرة على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي المتطور، بما يعزز القدرات الإدارية، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.