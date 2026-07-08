غوتيريش يدعو لوقف التصعيد في الخليج

568eee56 84a2 461c 9167 a50ef64e5bf2 غوتيريش يدعو لوقف التصعيد في الخليج

نيويورك-سانا‏

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، عن قلقه من ‏تجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، داعياً واشنطن وطهران إلى وقف ‏التصعيد واستئناف المفاوضات.‏
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وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان: إن الأمين ‏العام يشعر بالقلق من المواجهات العسكرية المتجددة في الخليج، مضيفاً: إن هذه ‏الحوادث تخاطر بإحراج التقدم الدبلوماسي الذي تحقق بين الولايات المتحدة ‏وإيران.‏
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وحذر غوتيريش بحسب البيان من أن العودة إلى الأعمال العدائية الكاملة ستكون ‏لها عواقب كارثية على شعوب المنطقة، وعلى السلام والأمن الدوليين، وعلى ‏الاقتصاد العالمي.‏
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ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من ‏الإجراءات المتصاعدة، واتخاذ خطوات فورية لتهدئة التصعيد، وإلى الامتثال ‏الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام ‏حقوق وحريات الملاحة.‏
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وحث إيران والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات بشكل عاجل ومعالجة ‏القضايا العالقة من خلال الدبلوماسية، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود ‏لمنع عودة الصراع، واستعادة الاستقرار، ودفع حل شامل ودائم لهذا النزاع.‏
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وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت مساء أمس، أن الجيش ‏الأمريكي نفذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران “لفرض خسائر فادحة عليها” ‏بعد استهدافها ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.‏

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