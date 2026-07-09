ترامب يبلغ الرئيس الشرع ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية ‏للإرهاب

دمشق-سانا
تلقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وأوضح الرئيس ترامب في رسالته، أنه وفقاً للقانون سيجري الكونغرس مراجعة لمدة 45 يوماً لاستكمال القرار وجعله نهائياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إزالة العوائق التي تحول دون إعادة بناء سوريا.
وأكد الرئيس ترامب وجود شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا، والمساهمة في جعلها أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى، معرباً عن تطلعه إلى الآثار الإيجابية للقرار على الشعب السوري، وتعميق الشراكة بين البلدين.
والتقى الرئيس الشرع في وقت سابق اليوم الرئيس ترامب، في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة التركية أنقرة، حيث جرى بحث العلاقات السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية.
وكانت واشنطن أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 جراء سياسات النظام البائد.