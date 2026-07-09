ترامب يبلغ الرئيس الشرع ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية ‏للإرهاب

دمشق-سانا‏

تلقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ ‏الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.‏

وأوضح الرئيس ترامب في رسالته، أنه وفقاً للقانون سيجري الكونغرس مراجعة ‏لمدة 45 يوماً لاستكمال القرار وجعله نهائياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إزالة العوائق التي تحول دون إعادة بناء سوريا.‏

وأكد الرئيس ترامب وجود شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا، ‏والمساهمة في جعلها أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى، معرباً عن تطلعه إلى الآثار ‏الإيجابية للقرار على الشعب السوري، وتعميق الشراكة بين البلدين.‏

والتقى الرئيس الشرع في وقت سابق اليوم الرئيس ترامب، في ‏مقر انعقاد قمة ‌‏حلف ‏شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة التركية أنقرة، حيث جرى بحث العلاقات ‌‏‌‏السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب ‏مناقشة الأوضاع الإقليمية.‏

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وكانت واشنطن أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 ‌‏جراء سياسات النظام البائد.‏