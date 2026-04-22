الحرارة إلى ارتفاع والطقس مستقر في عموم المناطق السورية

350A4307 الحرارة إلى ارتفاع والطقس مستقر في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الطقس نهار اليوم الأربعاء، سيكون مستقراً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

وليلاً، يكون الجو مائلاً للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية الغربية والجنوبية والمنطقة الساحلية الجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق10 / 24
ريف دمشق-القلمون5 / 15
القنيطرة8 / 18
درعا9 / 23
السويداء8 / 21
حمص10 / 21
حماة9 / 24
اللاذقية14 / 22
طرطوس14 / 22
حلب10 / 23
إدلب10 / 22
دير الزور11 / 27
الرقة11 / 23
الحسكة9 / 21
دور الحوكمة في بناء المؤسسات والمجتمعات… محاضرة لنقابة المحامين في درعا
20 صهريجاً محملة بالنفط الخام من حقلي العمر والتنك تصل إلى الشركة السورية للنفط في بانياس
محروقات اللاذقية تتخذ إجراءات لانتظام توزيع الغاز المنزلي
الأمن الداخلي في حلب: نعمل على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد اعتداءات قسد
جهود مكثفة لمحاصرة الحرائق في ناعور جورين بريف حماة رغم تحديات التضاريس والرياح
