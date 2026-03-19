ليلة عيد الفطر.. الأسواق تنبض والقلوب تودّع رمضان

دمشق-سانا

في ليلة عيد الفطر تتشابك المشاعر بين وداع شهر رمضان واستقبال العيد، حيث تتحول الشوارع والأسواق إلى لوحات حية تعكس فرح الناس وترقبهم، بينما تحمل القلوب طمأنينة الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، في مزيج يجمع بين الروحانية والاستعدادات لطقوس العيد الاجتماعية.

منذ ساعات الصباح تشهد الأسواق حركة نشطة، إذ يتوافد الناس لشراء الملابس الجديدة، ولا سيما للأطفال، إلى جانب مستلزمات العيد من حلويات ومكسرات، بينما تنشغل العائلات بتجهيز المنازل لاستقبال الضيوف، وسط أجواء يطغى عليها التفاؤل والفرح.

نبض الأسواق.. حركة لا تهدأ

في أحد محال الألبسة بدمشق، يقول صاحب المحل أبو أحمد الخطيب: “ليلة العيد هي الأهم بالنسبة لنا، فالإقبال كبير، وخاصة على شراء ملابس الأطفال، لأن الأهل يحرصون على إدخال الفرح إلى قلوبهم، رغم كل الظروف”.

وفي محل للحلويات، يوضح محمد الحلبي أن الطلب يتركز على الحلويات التقليدية من “معمول وبرازق وغريبة”، لكونها مرتبطة بذاكرة العيد، ولا يمكن الاستغناء عنها مهما تغيّرت الظروف”.

كما تتحضر العائلات لاستقبال العيد، وعن ذلك يقول العم أبو عبد الرحمن: “ليلة العيد لها طعم خاص، فهي لحظة تجمع العائلة، نشتري احتياجاتنا ونحضّر للعيد، بعد شهر من الصيام”.

أما السيدة أم يزن فتشير إلى أن اليوم الذي يسبق العيد هو الفرصة الأخيرة للتسوق والانتهاء من التحضيرات المنزلية، وتقول: “نقضي النهار في السوق، ثم نعود لنجهّز البيت ونحضّر الحلويات، ونحرص على إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، حتى تكتمل فرحة الجميع”.

وببراءة الطفولة تعبّر الطفلة لين (9 سنوات) عن فرحتها بقدوم العيد قائلة: “أحب هذا اليوم لأننا غداً نرتدي ثياب العيد الجديدة، ونزور الأقارب ونأخذ العيديات”.

البعد الثقافي.. تقاليد متوارثة

تحمل ليلة عيد الفطر بعداً ثقافياً متجذراً في المجتمع السوري، حيث تتوارث العائلات طقوس هذا اليوم جيلاً بعد جيل، بدءاً من إعداد الحلويات التقليدية، ومروراً بتنظيف المنازل لاستقبال الضيوف، وتبادل التهاني والزيارات العائلية، وذلك وفق ما يورده الباحث خير الدين الأسدي في كتابه “موسوعة حلب المقارنة” ضمن توثيقه للعادات الاجتماعية والأعياد في المجتمع السوري.

وتعكس هذه الممارسات استمرارية القيم الاجتماعية المرتبطة بالعيد، بما تحمله من معاني الترابط الأسري والتكافل، فضلاً عن ارتباطها بالذاكرة الجماعية التي تمنح المناسبة خصوصيتها الثقافية وتكرّس حضورها في الحياة اليومية.

روحانية الختام.. وداع بالدعاء

ورغم زخم الأسواق، لا تغيب الأجواء الروحانية عن آخر يوم بشهر رمضان الكريم، حيث يحرص الكثيرون على اغتنام الساعات الأخيرة من رمضان بالدعاء وقيام الليل، بينما تتجه الأنظار إلى تحري هلال العيد، في لحظة تختصر نهاية شهر كامل من العبادة والتقرب إلى الله.

كما يحرص الأهالي على إخراج زكاة الفطر في هذا اليوم، لتكتمل فرحة العيد لدى جميع أفراد المجتمع، في صورة تعكس روح التكافل التي تميّز الشهر الفضيل.

ليلة العيد ليس مجرد محطة زمنية، بل حالة شعورية يعيشها السوريون بكل تفاصيلها، بين ازدحام الأسواق، وضحكات الأطفال ودموع الوداع لرمضان، ليبقى هذا اليوم مساحة تجمع بين نهاية شهر العبادة وانتظاره العام القادم، وبداية مليئة بالأمل والفرح بالعيد.