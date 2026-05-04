ضمن حملة “ريف دمشق بخدمتكم”.. تأهيل 7 آبار في الغوطة الشرقية لتحسين الواقع المائي

ريف دمشق-سانا

أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، أعمال تأهيل وتجهيز سبع آبار في عدة مناطق بالغوطة الشرقية (العتيبة، العبادة، القاسمية، سقبا، حمورية)، وذلك ضمن حملة “ريف دمشق بخدمتكم” بهدف تحسين الواقع المائي، وتعزيز استقرار التزويد لأكثر من 45 ألف مواطن.

وأوضح مدير الوحدات الاقتصادية في الشركة المهندس عمر الدرويش في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن الغزارة الإجمالية للآبار المنجزة تتراوح بين 200 و 225 م3/سا، وذلك ضمن مشروع متكامل يشمل تأهيل 11 بئراً لافتاً إلى أن الأعمال المنفذة شملت إجراء التجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة للآبار وتركيب منظومات طاقة شمسية.

وأشار الدرويش إلى أن إعادة تأهيل هذه الآبار تسهم في تحسين واقع مياه الشرب لآلاف المواطنين في المناطق المستهدفة، وتخفيف الضغط على مصادر التزويد الأخرى، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الخدمة، وخاصة خلال فترات الذروة مبيناً أن اعتماد الطاقة الشمسية يأتي في إطار توجه الشركة نحو استخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة، بما يعزز موثوقية عمل المنشآت المائية ويحد من تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

بدوره، أوضح رئيس مجلس بلدة سقبا زياد طاطين، أن المشروع عزز استقرار التزويد بمياه الشرب ورفع مستوى الخدمة بعد فترة طويلة من الشكاوى والصعوبات التي واجهها السكان، إذ باتت المياه تصل إلى الطوابق العليا دون الحاجة للمضخات المنزلية، مع تسجيل تحسن يفوق 70 بالمئة لافتاً إلى أن المجلس المحلي كان له دور فاعل في إنجاز المشروع من خلال تأمين الدعم اللوجستي اللازم.

من جهته، أشار رئيس مجلس بلدة حمورية زياد غنافر إلى أن مشروع إعادة تأهيل الآبار في البلدة يشكل المرحلة الأولى والأساسية في تأمين مياه شرب صالحة للاستخدام للأهالي، بالتوازي مع التحضيرات الجارية للبدء بإعادة تأهيل شبكة المياه التي تعرضت لدمار شبه كامل خلال سنوات الحرب إضافة إلى قدمها وإهمالها لفترة طويلة ما يجعل إعادة بنائها ضرورة ملحة لتأمين الأهالي بمياه الشرب.

ارتياح شعبي لتحسن واقع المياه

وأعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم لتحسن واقع المياه بعد إعادة تشغيل الآبار وتأهيلها، مؤكدين أن هذه الخطوة خففت عنهم أعباء يومية كانت تثقل حياتهم لسنوات إذ باتت المياه تصل بانتظام إلى المنازل بعد أن كانوا يعتمدون على شراء المياه من الصهاريج الجوالة أو تشغيل المضخات المنزلية بشكل مستمر الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار حياتهم المعيشية وخفض التكاليف المرهقة التي كانوا يتحملونها.

وأعادت الشركة العامة لمياه الشرب بدمشق في الخامس من شهر آذار الماضي تشغيل عدد من آبار مياه الشرب في مدينة الزبداني بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها، بهدف تحسين استقرار التغذية المائية للمدينة وضمان استمرارية الخدمة.

كما أطلقت محافظة ريف دمشق في آب الماضي حملة “ريف دمشق بخدمتكم”، وهي حملة خدمية شاملة، تهدف إلى إعادة تأهيل وتعبيد وتزفيت الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، إلى جانب تحسين قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والمدارس، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات العامة، وإعادة شريان الحياة إلى مدن وبلدات الريف.