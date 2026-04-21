محكمة النقض تحدد آلية وإجراءات النظر في دعاوى الغصب البين

دمشق-سانا

حددت محكمة النقض آلية وإجراءات النظر في دعاوى الغصب البين، وذلك بحضور المستشار أنس منصور السليمان رئيس محكمة النقض، واثنين من نوابه رؤساء الغرف العقارية في المحكمة، وقضاة البداية والاستئناف المكلفين بالنظر في دعاوى الغصب البين في كل من حلب وريف دمشق.

وبينت وزارة العدل عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال جلسة خاصة عقدتها محكمة النقض لمتابعة تنفيذ القرار رقم /2064/، الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2025/10/20، تقييم المرحلة السابقة التي تلت صدور القرار، وأهم المعوقات التي تواجه تطبيقه، والمقترحات في هذا الشأن.

وشدد السليمان على ضرورة تنفيذ القرار المذكور، وسرعة الإجراءات، بما يضمن الإسراع في حسم الدعاوى المنظورة، وتمكين أصحاب العقارات من عقاراتهم المغصوبة خلال سنوات الثورة والتهجير.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلول عادلة لمثل هذه النزاعات، بما يحقق العدل، ويعيد الحقوق لأصحابها، حيث ظهرت خلال عهد النظام البائد حالات الغصب البين عبر الاستيلاء الواضح وغير القانوني على الممتلكات وغيرها من عقارات أو آليات من قبل أشخاص أو جهات دون وجود أي مسوغ قانوني أو عقد إيجار أو ملكية.