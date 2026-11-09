المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 9 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان (رحلة الرسوخ)، تلقيها الأستاذة رنا بكورة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 ـ محاضرة بعنوان (الهوية بين الأصالة والاستلاب الثقافي)، تلقيها الدكتورة ربا الحايك، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 ـ ورشة بعنوان (كيف توسع فرص حصولك على عمل عن بعد)، يقدمها الأستاذ رامز السماك، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 ـ محاضرة بعنوان (الصحة النفسية لمرضى التصلب اللويحي)، تلقيها الدكتورة غنى نجاتي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 ـ محاضرة بعنوان (إضاءة على واقع متحف الخط العربي في دمشق)، تلقيها مديرة المتحف الأستاذة عائشة ناصر، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

6 ـ أمسية شعرية بعنوان (صدى الكلمات)، يلقيها الشعراء أسامة الحمود، وفواز عابدون، وسليم المغربي، والشاعرتان صفية دغيم، وإيمان موصللي، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 ـ مسرحية بعنوان (طباخ روحه)، في مسرح القباني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 ـ عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ دورة بعنوان (خطوة للأفضل)، تقدمها المدربة عليا نقرش، في قاعة المحطة الثقافية بالضمير، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 ـ ورشة تدريبية بعنوان (الذكاء الاصطناعي بين يديك)، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 ـ ورشة تدريبية بعنوان (أنظمة المراقبة والكاميرات)، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا:

محاضرة بعنوان (القانون هو الناظم للعلاقات في المجتمع)، يقدمها المحامي محمد الغانم، في مركز إنعاش الريف بمدينة نوى، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

1 ـ اجتماع دوري للمجلس الثقافي في طرطوس، في مديرية الثقافة بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة “سندباد” و”دامبو”، و”تينتين”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 عصراً.

3 ـ محاضرة بعنوان (قراءة في حياة الفيلسوف ابن رشد)، يقدمها الأستاذ نزار حسين، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

اللاذقية:

1 ـ حلقة كتاب بعنوان (أصدقاء النباتات)، في مدرسة عين الشرقية الثانية بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان (بانوراما عن جبلة)، يقدمها الأستاذ عبد الله زكريا، وورشة قصصية للأطفال للأديبة نور عمران، في مدرسة آفاق المستقبل بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 ـ أصبوحة شعرية أدبية بعنوان (الشعر بين طيات الكتاب)، في المركز الثقافي العربي ببيت ياشوط، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 ـ حلقة كتاب للأطفال بعنوان (البحارة الثلاث)، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

5- العرض المسرحي (شوكولا)، من إخراج هاشم غزال، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”“احذر بويونا”، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

1 ـ ندوة بعنوان (بطل من الصفحات)، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان (كن مبدعاً)، يقدمها الأستاذ وضاح الحمد، في المدرسة المحدثة بالمحطة الثقافية في العشارة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

الرقة:

محاضرة بعنوان (توحيد الله وتعظيمه)، يلقيها الشيخ أحمد العدهان، في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 7:30 مساءً.