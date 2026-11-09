زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب غرب منطقة ‏لاتا بجزر سليمان

هونيارا-سانا
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الإثنين ،منطقة تبعد 27 كيلومتراً جنوب غرب منطقة لاتا في جزر سليمان في المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها الرسمي، أن الزلزال وقع عند الساعة 03:35 صباحاً بتوقيت غرينتش على عمق 17 كلم، وتم تحديد مركزه عند التقاء خط العرض 10.867 جنوباً والطول 165.562 شرقًا.
وكان زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر سليمان في 11 الشهر الماضي دون سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
وتقع جزر سليمان ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مستمراً نتيجة التقاء الصفائح التكتونية.