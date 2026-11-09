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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب غرب منطقة ‏لاتا بجزر سليمان

مؤشر زلزالي زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب غرب منطقة ‏لاتا بجزر سليمان
المؤشر الزلزالي لقوة الزلزال الذي ضرب جزر سليمان- هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

هونيارا-سانا

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الإثنين ،منطقة تبعد 27 ‏كيلومتراً جنوب غرب منطقة لاتا في جزر سليمان في المحيط الهادئ.‏

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها الرسمي، أن الزلزال وقع عند ‏الساعة 03:35 صباحاً بتوقيت غرينتش على عمق 17 كلم، وتم تحديد مركزه عند ‏التقاء خط العرض 10.867 جنوباً والطول 165.562 شرقًا.‏

وكان زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر سليمان في ‌‏11 الشهر الماضي دون سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.‏

وتقع جزر سليمان ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وتشهد نشاطاً ‏زلزالياً وبركانياً مستمراً نتيجة التقاء الصفائح التكتونية.‏

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