فقدان طفل في نهر قويق بحلب وفرق الإنقاذ تواصل البحث عنه

حلب-سانا

سقط طفل في نهر قويق بمدينة حلب اليوم الأحد، أثناء لهوه بالقرب من حافة النهر، وذلك وفق المعلومات الأولية.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، إبراهيم حاج إبراهيم، في تصريح لمراسل سانا، أن ثلاثة فرق بحث وإنقاذ من مراكز الشيخ نجار والحمدانية والصاخور، إضافة إلى فرق الغطس، توجّهت فوراً إلى الموقع بعد تلقي بلاغ من قوى الأمن الداخلي يفيد بسقوط طفل في النهر.

وأشار إلى أنه تم توزيع فرق الإنقاذ على عدة نقاط ضمن مجرى النهر، استناداً إلى تحليل حركة التيارات المائية وآخر نقطة يُعتقد أن الطفل شوهد فيها، مبيناً أن نطاق عمليات البحث امتد لمسافة تقارب كيلومترين على طول النهر.

وتواصل فرق الغطس تنفيذ عمليات بحث مكثفة داخل المياه، في محاولة للوصول إلى الطفل، فيما تستمر الجهود دون توقف حتى اللحظة.

وشهدت مناطق شمال سوريا خلال الموسم الحالي هطولات مطرية غزيرة تجاوزت معدلاتها السنوية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر قويق وزيادة سرعة تدفّقه بشكل ملحوظ.