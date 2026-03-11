الثروة السمكية تدعو محال دمشق وريفها إلى منع بيع أو عرض الأسماك النهرية

دمشق-سانا

دعت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في وزارة الزراعة السورية، كلّ محال بيع الأسماك والصيادين في دمشق وريفها، إلى عدم بيع أو شراء أو عرض الأسماك النهرية خلال موسم التفريخ للعام 2026.

وبيّنت الهيئة في تعميمها أنّ قرار المنع يأتي استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم/30/ لعام 1964 الخاص بحماية الأحياء المائية، والقرار رقم /1983/ تاريخ 8 تشرين الثاني 1965 الخاص بتنظيم الصيد في المياه العذبة.

وأوضحت الهيئة أن فترة المنع تمتدّ من الـ15من آذار 2026 لغاية الـ31 من أيار 2026؛ بهدف حماية الثروة السمكية وتأمين بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك خلال موسم التفريخ.

وشددت الهيئة على ضرورة التقيد التام بمضمون التعميم، وعدم شراء أو بيع أو تقديم الأسماك النهرية خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، التي تشمل مصادرة الأسماك المضبوطة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

وأصدر فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في دير الزور السبت الماضي، تعميماً يقضي بمنع الصيد في نهر الفرات وفروعه أو أي مسطح مائي آخر اعتباراً من 15-3-2026 ولغاية 31-5-2026، وذلك تزامناً مع موسم تكاثر الأسماك.