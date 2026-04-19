وزير الدفاع ومحافظ الرقة يبحثان ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة

دمشق-سانا

بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، عدداً من القضايا المشتركة.

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، دور الجيش في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني فيها.

