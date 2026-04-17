إصابة 22 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

دمشق-سانا

أصيب 22 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام، اليوم الجمعة، أن فرقه استجابت لـ 29 حريقاً، بينها 15 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و14 حريقاً متفرقاً، ما أسفر عن إصابة رجل بحروق، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

كما أشار الدفاع المدني إلى أن فرقه استجابت لـ 6 حوادث سير، أسفرت عن إصابة 21 مدنياً، حيث قدمت الإسعافات الأولية لـ 9 إصابات، بينما جرى نقل البقية من قبل المدنيين إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الفرق آثار الحوادث وأمنت أماكنها لتسهيل حركة المرور.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق في ظل الظروف الجوية السائدة، لتجنب حالات الانزلاق على الطرقات، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.