‏32 ميدالية لسوريا في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام ‏في لبنان

دمشق- سانا‏

أحرز المنتخب السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية 32 ميدالية ‏متنوعة في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام، تضمنت ‌‏12 ميدالية ذهبية و10 فضيات و10 برونزيات.‏

وفي تفاصيل النتائج، وفق ما ذكر الاتحاد السوري لبناء الأجسام ‏واللياقة البدنية على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فقد جاءت ‏الميداليات الذهبية عبر محمد رفاعي بثلاث ميداليات، بفئات ‏ماستر بودي بولدنغ بوزن فوق 84 كغ، وفئة ماستر لعمر /40-‌‏45/عاماً ، ‏وبودي بولدنغ لطول حتى 180 سم.‏

كما أحرز اللاعب شادي شجاع ميداليتين ذهبيتين بفئة فيزيك ‏لطول حتى 185 سم، وفئة بودي بولدنغ لطول حتى 180سم، ‏في حين تمكن وليد زكي قلاب من إحراز ذهبيتين بفئة ماستر ‏لعمر/40-45/ وفئة بودي بولدنغ بوزن فوق 84 كغ،

وأحرز اللاعب الحسن نزار علي الميدالية الذهبية في فئة الفيزيك ‏عن عمر /15-20/ عاماً لطول 179 سم، في حين توّج يزن ‏قرواني بذهبية فئة الماسكولار فيزيك (فوق 174 سم)، كما حصل ‏ثائر سميرة على ذهبية وزن فوق 84 كغ وعمر /45-49/ بفئة ‏ماسترز بودي بولدنغ. ‏

وحصل اللاعب زياد التشة على ذهبية فئة بودي بولدنغ لطول ‏حتى 175 سم ، وسالار البيطار ذهبية بفئة الماسكولار فيزيك ‏لطول حتى 180 سم .‏

وظفر بالميداليات الفضية كل من وليد زكي قلاب بحصوله على ‏ميداليتين بفئة فيزك بطول حتى 175 سم، وفئة بودي بولدنغ ‏بوزن 90 كغ ، وعمر أبو كلام بميداليتين بفئة بودي بولدنغ ‏جنيور للشباب، وبفئة بودي بولدنغ فوق 180 سم، في حين أحزر ‏الميداليات الباقية كل من علي نزار إبراهيم لفئة الفيزيك عن ‏عمر /15-20/ عاماً وعلي مهند الأفغاني لفئة الفيزيك لطول ‏حتى 182 سم ، وحيدر حمود لفئة الفيزيك لطول فوق 182 سم ‏وأحمد حمشو لفئة بودي بولدنغ حتى وزن 75 كغ ، ومحمد ‏رضوان الشامي لفئة بودي عن عمر /15-20/ عاماً والحسن ‏نزار علي لفئة الفيزيك لطول حتى 179 سم. ‏

أما الميداليات البرونزية، فنالها ثائر سميرة بميداليتين بفئة ‏الماستر عن عمر /40-45/عاماً، وبفئة بطل الأبطال لهذه الفئة، ‏وسالار البيطار ميداليتين بفئة بودي بولدنغ بوزن 90 كغ، وفئة ‏بطل الأبطال لهذه الفئة، فيما أحزر الميداليات الباقية كل من راني ‏كنجو بفئة الماستر لعمر /40-45/عاماً، وعلي إسماعيل لفئة بودي ‏بولدنغ لعمر /15-20/ عاماً وماجد إياد يوسف لفئة الفيزيك حتى ‏طول 176 سم ومراد مصطفى لفئة بودي بولدنغ لوزن 100 كغ، ‏وبراء أبو ريا لفئة الفيزيك لعمر /21-23 /عاماً، وعمر برازي ‏لفئة بودي بولدنغ لعمر /20-23/ عاماً. ‏

وشارك المنتخب السوري في البطولة، التي استمرت منافساتها ‏يومين، واختتمت أمس الأحد بـ 33 لاعباً في مختلف الأطوال ‏والأوزان .‏