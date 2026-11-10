‏32 ميدالية لسوريا في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام ‏في لبنان

دمشق- سانا
أحرز المنتخب السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية 32 ميدالية متنوعة في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام، تضمنت 12 ميدالية ذهبية و10 فضيات و10 برونزيات.
وفي تفاصيل النتائج، وفق ما ذكر الاتحاد السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فقد جاءت الميداليات الذهبية عبر محمد رفاعي بثلاث ميداليات، بفئات ماستر بودي بولدنغ بوزن فوق 84 كغ، وفئة ماستر لعمر /40-45/عاماً ، وبودي بولدنغ لطول حتى 180 سم.
كما أحرز اللاعب شادي شجاع ميداليتين ذهبيتين بفئة فيزيك لطول حتى 185 سم، وفئة بودي بولدنغ لطول حتى 180سم، في حين تمكن وليد زكي قلاب من إحراز ذهبيتين بفئة ماستر لعمر/40-45/ وفئة بودي بولدنغ بوزن فوق 84 كغ،
وأحرز اللاعب الحسن نزار علي الميدالية الذهبية في فئة الفيزيك عن عمر /15-20/ عاماً لطول 179 سم، في حين توّج يزن قرواني بذهبية فئة الماسكولار فيزيك (فوق 174 سم)، كما حصل ثائر سميرة على ذهبية وزن فوق 84 كغ وعمر /45-49/ بفئة ماسترز بودي بولدنغ.
وحصل اللاعب زياد التشة على ذهبية فئة بودي بولدنغ لطول حتى 175 سم ، وسالار البيطار ذهبية بفئة الماسكولار فيزيك لطول حتى 180 سم .
وظفر بالميداليات الفضية كل من وليد زكي قلاب بحصوله على ميداليتين بفئة فيزك بطول حتى 175 سم، وفئة بودي بولدنغ بوزن 90 كغ ، وعمر أبو كلام بميداليتين بفئة بودي بولدنغ جنيور للشباب، وبفئة بودي بولدنغ فوق 180 سم، في حين أحزر الميداليات الباقية كل من علي نزار إبراهيم لفئة الفيزيك عن عمر /15-20/ عاماً وعلي مهند الأفغاني لفئة الفيزيك لطول حتى 182 سم ، وحيدر حمود لفئة الفيزيك لطول فوق 182 سم وأحمد حمشو لفئة بودي بولدنغ حتى وزن 75 كغ ، ومحمد رضوان الشامي لفئة بودي عن عمر /15-20/ عاماً والحسن نزار علي لفئة الفيزيك لطول حتى 179 سم.
أما الميداليات البرونزية، فنالها ثائر سميرة بميداليتين بفئة الماستر عن عمر /40-45/عاماً، وبفئة بطل الأبطال لهذه الفئة، وسالار البيطار ميداليتين بفئة بودي بولدنغ بوزن 90 كغ، وفئة بطل الأبطال لهذه الفئة، فيما أحزر الميداليات الباقية كل من راني كنجو بفئة الماستر لعمر /40-45/عاماً، وعلي إسماعيل لفئة بودي بولدنغ لعمر /15-20/ عاماً وماجد إياد يوسف لفئة الفيزيك حتى طول 176 سم ومراد مصطفى لفئة بودي بولدنغ لوزن 100 كغ، وبراء أبو ريا لفئة الفيزيك لعمر /21-23 /عاماً، وعمر برازي لفئة بودي بولدنغ لعمر /20-23/ عاماً.
وشارك المنتخب السوري في البطولة، التي استمرت منافساتها يومين، واختتمت أمس الأحد بـ 33 لاعباً في مختلف الأطوال والأوزان .