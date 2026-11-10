مقتل فلسطيني في قطاع غزة وإصابة اثنين في الضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته جراء ‏قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع ‏غزة، فيما أصيب اثنان آخران بالرصاص في ‏الضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً ‏قتل متأثراً بإصابته، جراء قصف طائرات الاحتلال ‏مجموعة من الفلسطينيين في محيط دوار أبو شرخ ‏غرب جباليا، شمال قطاع غزة في وقت سابق .‏

وأضافت الوكالة، أن مدفعية الاحتلال قصفت ‏مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.‏

وفي الضفة الغربية، أفادت جمعية الهلال الأحمر ‏الفلسطيني، بأن طواقهما تعاملت مع إصابة ‏فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال، خلال ‏اقتحامها قرية برقة، شمال غرب نابلس.‏

وبيّنت الجمعية، أن الاحتلال احتجز ثلاثة متطوعين ‏مسعفين تابعين لها، خلال تأديتهم واجبهم الإنساني ‏في برقة.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت ‏سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة ‏الإسرائيلية على قطاع ‏غزة، منذ ‏السابع من تشرين ‏الأول 2023، إلى ⁠74.643 قتيلاً و175,962 ‏جريحاً.‏