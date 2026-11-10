مقتل فلسطيني في قطاع غزة وإصابة اثنين في الضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما أصيب اثنان آخران بالرصاص في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قتل متأثراً بإصابته، جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط دوار أبو شرخ غرب جباليا، شمال قطاع غزة في وقت سابق .
وأضافت الوكالة، أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وفي الضفة الغربية، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقهما تعاملت مع إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها قرية برقة، شمال غرب نابلس.
وبيّنت الجمعية، أن الاحتلال احتجز ثلاثة متطوعين مسعفين تابعين لها، خلال تأديتهم واجبهم الإنساني في برقة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74.643 قتيلاً و175,962 جريحاً.