الإسباني فيسينس مدرباً لفريق ليون الفرنسي حتى 2028

باريس-سانا



أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الإثنين، تعيين الإسباني كارلوس فيسينس مدرباً جديداً للفريق حتى حزيران 2028، خلفاً للبرتغالي باولو فونسيكا، الذي غادر النادي لتدريب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.



وذكرت وكالة رويترز أن فيسينس يمتلك خبرة تدريبية واسعة، إذ عمل ضمن الجهاز الفني للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي لمدة أربعة مواسم، قبل أن يتولى قيادة سبورتينغ براغا البرتغالي عام 2025، وتمكن من قيادته إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2025-2026، كما بلغ معه نهائي كأس الرابطة البرتغالية.



ويحتل ليون المركز الخامس في الدوري الفرنسي، والمركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الأوروبي.