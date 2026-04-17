ضمن حملة “حلب ست الكل”.. تسليم 50 ألف غرسة لمديرية الحدائق بحلب لدعم مشاريع التشجير

حلب-سانا

في إطار حملة “حلب ست الكل”، تسلّمت مديرية الحدائق في المحافظة 50 ألف غرسة شجرية، مقدّمة من جمعية منتسبي كلية الغابات في تركيا، وذلك من أصل 100 ألف غرسة سيتم توريدها على دفعات، بهدف دعم مشاريع التشجير وإعادة إحياء المساحات الخضراء في المدينة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب فرهاد خورتو، في تصريح لـ سانا أمس الخميس، أن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق والتعاون مع منبر الجمعيات السورية في إسطنبول، وتحت إشراف محافظة حلب ممثلةً بمديرية الحدائق، مشيراً إلى أن تسلّم الدفعة جرى في منطقة دوار العرقوب بمدينة حلب.

وأكد خورتو أن إعادة إعمار حلب لا تقتصر على الجوانب العمرانية أو الاقتصادية، بل تشمل أيضاً إعادة الغطاء النباتي وتعزيز البيئة الخضراء، بما يسهم في استعادة المدينة لرونقها وتحسين الواقع البيئي فيها.

بدوره أشار مسؤول الكتلة الثانية حمودي كياري، إلى أن فرق العمل باشرت بزراعة الغراس في منطقة العرقوب، ولا سيما عند الدوار، لافتاً إلى تنفيذ أعمال تشجير سابقة شملت الجزر الطرقية الممتدة من دوار الصاخور باتجاه منطقة المطار، ضمن خطة متكاملة لإعادة الغطاء الأخضر وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد أن استمرار هذه الجهود من شأنه الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وتعزيز البيئة الحضرية بما ينعكس إيجاباً على سكانها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل البيئة الحضرية في مدينة حلب، بعد سنوات من التحديات التي أثّرت على الغطاء النباتي والمساحات الخضراء.

وكانت محافظة حلب أطلقت حملة “حلب ست الكل” في كانون الأول 2025 كحملة تنموية وخدمية شاملة، جمعت تبرعات بهدف تأهيل البنى التحتية، وإعادة الإعمار، وتحسين الواقع الخدمي في المدينة.