الخدمات الفنية تنهي تأهيل طريق الربيعة تل الشور بحمص



حمص-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في حمص أعمال إعادة تأهيل طريق الربيعة تل الشور في ريف حمص، ضمن مشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق، وتسهيل حركة التنقل بين عدد من القرى، بما ينعكس إيجاباً على نقل المحاصيل الزراعية، وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة.

وأوضح رئيس شعبة الصيانة في دائرة الطرق بمديرية الخدمات الفنية ياسين سفرجي في تصريح لمراسل سانا أنه تمت إعادة تأهيل الطريق بطول 765 متراً وفق أفضل المعايير الفنية، مبيناً أن الطريق يشكل شرياناً حيوياً يربط قرى تل الشور والربيعة وبرابو، ويأتي ضمن خطة لاستكمال ربطها بتحويلة حمص–دمشق.

من جانبه، أكد رئيس بلدية برابو صبحي يوسف أن الطريق يربط عدداً من القرى، منها الربيعة وتل الشور وبرابو والفايزية، وصولاً إلى قطينة ثم منطقة القصير، ما يمنحه أهمية كبيرة في خدمة التجمعات السكانية وتسهيل نقل المحاصيل الزراعية للمزارعين.

وأشار يوسف إلى أن الطريق يتمتع أيضاً بأهمية سياحية، كونه يحاذي ساقية مياه مقابل نهر العاصي، ويؤدي إلى تنشيط حركة الزوار باتجاه بحيرة قطينة، معرباً عن أمله في أن يسهم المشروع في دعم التنمية، وتحسين الخدمات في المنطقة.

بدوره، أوضح المواطن علاء الجمال، من سكان تل الشور، أن الطريق يُعد من أهم الطرق الزراعية في المنطقة، إذ يربط عدداً من القرى والمواقع، وكان يعاني سابقاً من سوء حالته، ولا سيما خلال فصل الشتاء، مؤكداً أن إعادة تأهيله تسهم في تحسين حركة المواطنين، وتسهيل تنقلهم ونقل منتجاتهم الزراعية.

وتواصل مديرية الخدمات الفنية في حمص تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الطرق في مختلف مناطق الريف، بهدف تحسين واقع البنية التحتية، وتعزيز الترابط بين التجمعات السكانية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والسياحية.



