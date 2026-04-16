أضرار في حي الجزماتي بحلب نتيجة حفريات مخالفة وتضرر شبكات المياه

حلب-سانا

تسببت حفريات مخالفة في حي كرم الجزماتي بمدينة حلب بوقوع أضرار في شبكات المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى انقطاع المياه عن عدد من المنازل وظهور تسربات، واختلاط في بعض المواقع، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد حلول سريعة ومعالجة الأضرار.

وأوضح رئيس قسم الصيانة في مؤسسة المياه بحلب المهندس نوفل شومة في تصريح لمراسل سانا، أن ورشات المؤسسة توجهت إلى الحي عقب ورود شكاوى تتعلق بوجود تسربات من وصلات منزلية، حيث تبين خلال الكشف وجود حفريات نُفذت بشكل عشوائي ومن دون التنسيق مع المؤسسة.

وأشار شومة إلى أن هذه الأعمال أدت إلى قطع التفريعات المنزلية بشكل كامل، وفصلها عن الشبكة، ما تسبب في انقطاع المياه عن المنازل في الشارع المتضرر، إضافة إلى مخاطر اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي نتيجة الأضرار الحاصلة في الشبكات.

وأكّد أن الورشات تعمل حالياً على إعادة وصل المياه ومعالجة الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، داعياً إلى ضرورة التنسيق المسبق مع مؤسسة المياه قبل تنفيذ أي حفريات، تفادياً لوقوع أضرار مماثلة، وحفاظاً على السلامة العامة والمال العام.

من جهتهم عبّر عدد من أهالي الحي عن معاناتهم جراء هذه الأضرار، حيث أشار أحد السكان إلى أن الحفريات التي نُفذت قبل نحو عشرين يوماً أدت إلى تفاقم مشكلة اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، وبيّن أن المياه تتسرب حالياً تحت أساسات الأبنية، ما يشكل خطراً على السلامة الإنشائية، معرباً عن أمله في معالجة المشكلة في أقرب وقت.

كما لفت أحد الأهالي إلى أن الحفريات تسببت بكسر أنابيب المياه وانقطاعها عن المنازل منذ نحو خمسة عشر يوماً، إضافة إلى ترك حفريات مكشوفة في الشوارع، ما يشكل خطراً على السكان، ولا سيما الأطفال.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في إصلاح الأضرار، وإعادة تأهيل الموقع، لضمان عودة الخدمات بشكل طبيعي وتحسين الواقع الخدمي في الحي.