مجلس مدينة الرقة يعلن عن إطلاق مشروع واسع لتأهيل وصيانة الطرق

الرقة-سانا

أعلن مجلس مدينة الرقة عن إطلاق مشروع واسع لتأهيل وصيانة الطرق في مختلف أحياء المدينة خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بالبنية التحتية.

وأوضح رئيس مجلس المدينة عبد الرحمن الحسن في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل شبكة الطرق والشوارع بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والسلامة المرورية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تحسين واقع المدينة الخدمي وجودة الحياة فيها.

وأشار الحسن، إلى أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات المعنية والأهالي، داعياً المواطنين إلى تفقد شبكات الصرف الصحي وتمديدات المياه في منازلهم، والتأكد من جاهزيتها قبل بدء أعمال التأهيل، تفادياً لحدوث أي أعطال فنية لاحقاً.

وشدد على ضرورة إزالة التعديات على الأرصفة والطرق، وتسوية مناهل الصرف الصحي بما يضمن استدامة العمل وحماية الطرق من التلف مستقبلاً، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الفنية والتنسيق مع الورش الميدانية لضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة.

ويأتي المشروع ضمن خطط المجلس التي تتضمن إطلاق مشاريع خدمية واستثمارية خلال الفترة المقبلة، تشمل تأهيل البنية التحتية من صرف صحي وتزفيت طرق وتأهيل الأرصفة والمنصفات والحدائق، بهدف تحسين الواقع الخدمي بشكل تدريجي.