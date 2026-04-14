وزير التنمية الإدارية يلتقي محافظ درعا لبحث أولويات العمل الإداري وتعزيز التنسيق المحلي

درعا-سانا

التقى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اليوم الثلاثاء محافظ درعا أنور الزعبي، لبحث واقع العمل الإداري في المحافظة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة عمل الجهات العامة، ويرفع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.

وتناول اللقاء الذي جرى في محافظة درعا سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوجيه العمل نحو مسارات واضحة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، وإعادة ترتيب الأولويات داخل المؤسسات العامة.

وأكد الوزير أهمية تفعيل أدوات المتابعة، وتمكين مديرية التنمية الإدارية من القيام بدورها التنفيذي في دعم الجهات العامة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل، ورفع مستوى الأداء.

من جانبه، أشار محافظ درعا إلى ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية، بما يدعم استقرار العمل الإداري، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه الوزارة لتعزيز العمل المشترك مع المحافظات، بما يرسخ كفاءة الإدارة العامة، ويعزز قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

