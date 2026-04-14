وحدة مياه دوما.. جهود متواصلة لتوسيع الخدمات وإعادة تأهيل الشبكات

ريف دمشق-سانا

تواصل وحدة مياه دوما دورها الخدمي في إدارة وتشغيل منظومة المياه في المدينة والقرى التابعة لها، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وتوسيع خدمات الاشتراك، ومعالجة الأعطال، بما يضمن استمرارية التزويد وتحسين جودته.

ويشكّل إصلاح الخط الرئيسي المغذي للمدينة خطوة مهمة في دعم عمل الوحدة، إذ أسهم في تعزيز كميات الضخ، وتحسين استقرار وصول المياه إلى الأحياء، ما انعكس إيجاباً على واقع الخدمة المقدمة للمواطنين.

توسيع نطاق الخدمة ليشمل القرى المحيطة

أوضح رئيس وحدة مياه دوما سعيد أبو حسان في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن نطاق عمل الوحدة يشمل مدينة دوما، إضافة إلى بلدات وقرى بيت نايم، وأوتايا، وحوش نصري، وحوش الضواهرة، والشيفونية، والريحان، وضاحيتي الإسكان والدوير.

وكشف أبو حسان، عن عمل مستمر لرفع كفاءة الشبكة وتحسين استقرار التزويد، نظراً للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية جراء سنوات القصف والتخريب خلال حكم النظام البائد.

كما أشار في هذا الإطار، إلى أن الوحدة تقدم مجموعة من الخدمات الأساسية، أبرزها تنظيم الاشتراكات الجديدة، وتركيب عدادات المياه، والكشف الفني على المواقع، إضافة إلى إيصال المياه وفق المواصفات الصحية المعتمدة، ما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي، وتحسين واقع الخدمة تدريجياً.

وبين أبو حسان أن ورشات المياه أنهت أمس إصلاح الخط الرئيسي المغذي للمدينة والقادم من محطة جوبر، بعد تعرضه لأضرار أدت إلى تسرب المياه وانقطاعها عن بعض الأحياء، منوهاً إلى أن إعادة تأهيله ساهمت بزيادة الوارد المائي وتحسين وصول المياه، وأن المياه صالحة للشرب وتخضع للمعايير الصحية.

إصلاحات مستمرة واستبدال للشبكات

أكد رئيس وحدة مياه دوما، أن الورشات الفنية تتابع أعمال الصيانة بشكل يومي، مع التركيز على معالجة الأعطال واستبدال المقاطع المتضررة أو المدمرة بالكامل، لافتاً إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما “اليونيسف”، أسهم في تنفيذ عدد من مشاريع استبدال خطوط المياه، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في التزويد ضمن عدة مناطق.

ولفت إلى اعتماد برنامج تقنين لتوزيع المياه على مختلف القطاعات، بحيث يتم الضخ كل ثلاثة أيام لكل منطقة، في إطار تنظيم التوزيع وضمان وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من السكان.

بدوره، أوضح أحد عمال الصيانة محمد العسلي أن الورشات أنجزت خلال 18 يوماً إصلاح خط المياه المغذي لمدينة دوما، بعد أن تعرض لأضرار كبيرة خلال حكم النظام البائد.

وكانت مؤسسة مياه دمشق وريفها بالتعاون مع منظمة “أوكسفام” الدولية الخيرية وضعت في الرابع من شهر شباط الماضي، أربع آبار مياه في الخدمة بمدينة دوما بريف دمشق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع المائي، والتخفيف من معاناة الأهالي، وتزويدهم بمياه صالحة للشرب.