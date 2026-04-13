5 وفيات و11 إصابة جراء حوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم سوريا

دمشق-سانا

توفي 5 أشخاص، وأصيب 11 آخرون، جراء حوادث سير يوم أمس الأحد في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وذكر الدفاع المدني في قناته على التلغرام اليوم الإثنين أن فرقه استجابت لـ 8 حوادث سير، يوم أمس الأحد في عموم المحافظات السورية، أسفرت عن تسجيل (5) حالات وفاة، وإصابة 11 شخصاً، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية ليتم تسليمها لذويها أصولاً.

ونصحت فرق الدفاع السائقين في ظل الظروف الجوية السائدة، بضرورة تخفيف السرعة، وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق؛ لتجنب حالات الانزلاق على الطرقات، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري، يوم أمس لـ 12 حريقاً في عموم سوريا؛ منها 6 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و6 حرائق متفرقة، حيث قامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، جراء حوادث سير وحرائق متفرقة، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.