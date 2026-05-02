معرض “أيادي مشمسة” في حلب لدعم الحرف اليدوية وتمكين السيدات اقتصادياً

حلب-سانا

بدأت اليوم السبت في حلب فعاليات معرض “أيادي مشمسة” للحرف اليدوية، الذي يقام بالتعاون بين محافظة حلب وجمعية “كفاف” واتحاد عمال المحافظة، بهدف دعم السيدات العاملات في مجال الصناعات والحرف اليدوية، وتعزيز حضور المشاريع الصغيرة.

ويُقام المعرض ضمن سوق الإنتاج، ويستمر حتى نهاية شهر أيار، بمشاركة نحو 290 سيدة، حيث يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات، منها الأعمال النحاسية والفخارية والإكسسوارات والتطريز والمشغولات الخشبية، إضافة إلى قسم خاص بالمأكولات المنزلية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب فرهاد خورتو، أن المعرض يسلّط الضوء على المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة التي تميّزت بها حلب تاريخياً ودعمها.

من جانبها أوضحت مشرفة المعرض آية العابد، أن الفعالية تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام السيدات اللواتي لا يمتلكن منافذ تسويق لعرض منتجاتهن والتعريف بها، مشيرةً إلى أن المعرض يشكّل مساحةً للتواصل مع الزبائن وتوسيع نطاق العمل.

بدورها بيّنت المشاركة فاطمة الزهراء عطوره، أن المعرض أتاح لها فرصة عرض منتجاتها بشكل مباشر، والتعريف بمشروعها، ما يسهم في توسيع قاعدة زبائنها بعد اعتمادها سابقاً على التسويق عبر الإنترنت.

وتُعد الحرف اليدوية من القطاعات التي اشتهرت بها مدينة حلب تاريخياً، حيث شكّلت رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.

يُذكر أن سوق الإنتاج افتُتح لأول مرة عام 1959، وعُرف باحتضانه عيداً سنوياً يحتفي بالصناعة الوطنية، وكان مقصداً للأهالي للتسوق والترفيه والتعرّف على أحدث منتجات حلب وسوريا، وأعيد افتتاحه آواخر العام الماضي بعد خمسة عشر عاماً من الانقطاع.