افتتاح جزئي لمركز الأحوال المدنية في الرقة لتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية محلياً

الرقة-سانا

أعلن مدير مركز الأحوال المدنية في الرقة أحمد الحسن عن افتتاح المركز بشكل جزئي، بهدف تخفيف معاناة الأهالي، وتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.

وأوضح الحسن في تصريح لمراسل سانا أن افتتاح المركز جاء استجابة لمناشدات الأهالي، وللحد من الأعباء المترتبة على تنقلهم لاستخراج الوثائق المدنية من خارج المحافظة، مبيناً أن الخدمات المتاحة حالياً تشمل إصدار إخراجات القيد الفردي والبيانات العائلية وبيانات الولادة والزواج.

وأضاف الحسن: إن الافتتاح الجزئي ناتج عن عدم استكمال التجهيزات الفنية، وضعف شبكة الإنترنت التي لا تتحمل ضغط العمل، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال المتطلبات تمهيداً لافتتاح المركز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الحسن إلى أنه تم أيضاً افتتاح قسم خاص بتجنيس الأكراد مكتومي القيد ضمن المركز، في خطوة تهدف إلى معالجة أوضاعهم القانونية وتسهيل اندماجهم ضمن السجلات الرسمية.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي في محافظة الرقة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

