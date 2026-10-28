افتتاح مكتب بريد في عقرب بريف حماة لخدمة نحو 50 ألف شخص

حماة-سانا

افتتحت مديرية بريد حماة اليوم الأربعاء مكتباً للبريد في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي، بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية، وتسهيل وصول المواطنين في البلدة والقرى المجاورة إليها، وتوفير عناء الانتقال إلى مراكز المدن.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لشؤون الاتصالات في محافظة حماة حسن الحسن لـ سانا، أن افتتاح المكتب يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالقرب من مناطق سكنهم، مبيناً أنه يقدم خدمات الحوالات الدولية، وشام كاش، وصرف المعاشات التقاعدية.

من جهته، بيّن مدير مديرية بريد حماة طلحة الشنتوت أن المكتب سيقدم الخدمات البريدية لنحو 50 ألف شخص من البلدة والقرى المجاورة.

بدوره لفت عضو مجلس بلدة عقرب بشار العيسو إلى أن المكتب يوفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق باستلام المعاشات التقاعدية واستخراج الأوراق الثبوتية بدلاً من الانتقال إلى مركز المدينة.

وكانت مديرية بريد حماة افتتحت في الأول من أيلول الماضي مكتب بريد في مدينة كرناز بريف المحافظة الشمالي الغربي، ضمن خطتها لتوسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية، وتسهيل وصول المواطنين إليها في مناطق الريف.