السورية للبترول تبدأ إزالة الألغام حول خط “كونوكو” في دير الزور تمهيداً لإعادة تأهيله

دير الزور-سانا

باشرت كوادر الشركة السورية للبترول، بالتعاون مع فرق التطهير الهندسي المتخصصة، تنفيذ أعمال إزالة الألغام ومخلّفات الحرب من محيط خط “كونوكو” في ريف محافظة دير الزور.

وأوضحت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الهدف من هذه الأعمال تأمين مسار الخط، وضمان سلامة الكوادر الفنية والمعدات، تمهيداً لاستكمال إعادة تأهيله من خلال تركيب جزء مفقود بطول نحو 5 كيلومترات، بما يسهم في تعزيز جاهزية منظومة النقل والإنتاج ودعم استقرار هذه العمليات.

يُعدّ خط “كونوكو” جزءاً من منظومة نقل الغاز المرتبطة بحقل ومعمل “كونوكو” في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، وهو من أبرز منشآت معالجة الغاز في سوريا، وتعرض الخط لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، شملت تخريب أجزاء منه وخروجه عن الخدمة في عدة مقاطع، إضافة إلى انتشار الألغام ومخلّفات الحرب في محيطه، ما أعاق عمليات الصيانة وإعادة التشغيل.