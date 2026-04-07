منخفض جوي يبدأ مساء الغد مصحوباً بأمطار ورياح نشطة

دمشق-سانا

تتأثر البلاد بمنخفض جوي اعتباراً من مساء غد الأربعاء، ويستمر حتى صباح يوم السبت الـ 11 من نيسان، مترافقاً بهطولات مطرية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وعواصف رعدية مع احتمال تساقط البرد، إضافة إلى نشاط في حركة الرياح السطحية.

وحذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تنبيه جوي نشرته مساء اليوم الثلاثاء، من هطولات مطرية غزيرة على الساحل وجباله، وهطولات مطرية غزيرة إلى متوسطة على المناطق الغربية لحماة، وأقصى غرب حمص، وشمال وغرب إدلب حلب، وأجزاء من جنوب حلب، إضافة إلى أقصى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للحسكة، وكذلك هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تغزر أحياناً على بقية مناطق إدلب وحلب وشمال الرقة.

وتوقعت الدائرة أن تنشط سرعات الرياح اعتباراً من مساء غد الأربعاء وحتى مساء الجمعة لتكون:

هبات رياح ما بين 65 إلى 80 كم/ساعة في عموم مناطق الساحل وجباله وحماة ومدينة حمص وريفها الشمالي والغربي، وأقصى غرب إدلب، مع أقصى جنوب إدلب وحلب، وشمال السويداء وشرق دمشق ومرتفعات القلمون والحرمون.

هبات رياح بين 50 و65 كم/ساعة على بقية مناطق سوريا.

ودعت الدائرة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة العامة واتباع الإرشادات التالية:

تجنب ركوب البحر للصيد أو التنزه.

تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية عند الهطولات الغزيرة.

عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.

تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البرد.

تجنب السير في الطرقات الزراعية.

عدم الاقتراب من مجاري السيول، مع حماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة.

عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.

الابتعاد عن الجسور فوق المجاري المائية عند اشتداد الجريان وعدم عبورها بالآليات.

عدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب المجاري المائية.

تخفيف السرعة أثناء القيادة في الطرقات التي تشهد هطولات غزيرة.

عدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أبراج الكهرباء أو في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية.

تجنب التصوير والامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة خلال العواصف الرعدية الشديدة.

تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير بفعل الرياح.

الابتعاد عن المباني والجدران المتصدعة.

وكانت سوريا شهدت مؤخراً سلسلة من المنخفضات الجوية أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة في عدد من المحافظات، وارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.