نقابة المحامين بريف دمشق تقر معونات مالية طارئة لأسر ضحايا التفجير الإرهابي ‏

دمشق-سانا
أقر مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، خلال اجتماع استثنائي وطارئ، صرف تعويضات مالية فورية لأسر المحامين ضحايا التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى في دمشق في الثاني من تموز الجاري، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين.
ووفق القرار الذي نشره فرع النقابة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أقر المجلس معونات مالية طارئة بقيمة 20 مليون ليرة سورية لأسر المحامين الذين ارتقوا جراء التفجير الإرهابي، و15 مليون ليرة سورية للمحامين الجرحى، تُصرف من صندوقي الإسعاف والتكافل الاجتماعي في النقابة، وفق الآلية المحددة في القرار.
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أسفر عن مقتل 10 مدنيين، وإصابة 21 آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.