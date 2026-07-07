نقابة المحامين بريف دمشق تقر معونات مالية طارئة لأسر ضحايا التفجير الإرهابي ‏

دمشق-سانا

أقر مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، خلال اجتماع استثنائي وطارئ، صرف ‏تعويضات مالية فورية لأسر المحامين ‏ضحايا التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى في ‏دمشق في الثاني من تموز الجاري، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى من ‏المدنيين.‏

ووفق القرار الذي نشره فرع النقابة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أقر ‏المجلس معونات مالية طارئة بقيمة 20 مليون ليرة سورية لأسر المحامين الذين ارتقوا ‏جراء التفجير الإرهابي، و15 مليون ليرة سورية للمحامين الجرحى، تُصرف من ‏صندوقي الإسعاف والتكافل الاجتماعي في النقابة، وفق الآلية المحددة في القرار‎.‎

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أسفر عن ‏مقتل 10 مدنيين، وإصابة 21 ‏آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ‏يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن ‏والاستقرار.