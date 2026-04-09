المؤسسة العامة لنقل الركاب تطلق إجراءات لتنظيم عمل سيارات الأجرة وتعزيز الشفافية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لنقل الركاب عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة (التكسي)، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضبط الأسعار.

وأوضح مدير المؤسسة عمر قطان في تصريح لـمراسلة سانا اليوم الخميس أن هذه الإجراءات تتضمن تفعيل عدادات ذكية داخل سيارات الأجرة، بما يتيح احتساب الأجرة بشكل دقيق وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، ويسهم في منع التلاعب بالأجور وضبط التسعير، مع إمكانية طباعة الفواتير وربطها إلكترونياً، لتعزيز الشفافية وتوثيق الرحلات.

وأضاف: إن الإجراءات تشمل أيضاً وضع لصاقات تعريفية خاصة لتمييز سيارات الأجرة المرخصة عن غير المرخصة، ما يساعد في الحد من عمل المركبات المخالفة ضمن القطاع.

وذكر قطان أن إطلاق تطبيق إلكتروني لطلب سيارات الأجرة سيكون متاحاً قريباً، ليتمكن المواطنون من متابعة الرحلات وتوثيقها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بما يعزز الشفافية والأمان في الخدمة، مشيراً الى أن العمل مستمر على تطوير نظام شكاوى حديث يضمن معالجة النزاعات بشكل أكثر عدالة وشفافية.

وبيّن قطان أن هذه الإجراءات ستُطبَّق بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة، وأن الهدف هو الانتقال إلى نظام أكثر كفاءة وتنظيماً في قطاع النقل وتحسين بيئة العمل لكل الأطراف المعنية.

وكان عدد من سائقي ومالكي سيارات التكسي العمومي “الأجرة” في دمشق وريفها، طالبوا خلال وقفة احتجاجية نظموها يوم الإثنين الفائت، باتخاذ إجراءات فورية لتنظيم قطاع النقل، ولا سيما في ظل انتشار وسائل نقل غير مرخصة، وتعدد التطبيقات الإلكترونية التي تؤثر سلباً على عملهم ودخلهم.