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وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق

photo 7 2026 11 10 23 34 17 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق
وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث الواقع الأمني في المحافظة-ريف دمشق-10-11-2026-سانا

دمشق -سانا

ترأس وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعاً موسعاً ضم محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن ‏الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، إضافة إلى مديري الأمن الداخلي ومديري المناطق.‏

photo 1 2026 11 10 23 34 17 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق

وأوضحت وزارة الداخلية عبر منشور على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول أبرز القضايا ‏والملفات المتعلقة بالواقع الأمني في المحافظة، كما استعرض الاحتياجات والأولويات، إلى جانب ‏تحديد مسارات العمل للمرحلة المقبلة.‏

وكان الوزير خطاب قد ترأس اجتماعاً موسعاً أمس، بحضور معاونيه وقادة الأمن الداخلي في ‏المحافظات، وعدد من مديري الإدارات، وتناول الاجتماع استعراض الهيكل التنظيمي للوزارة ‏ومسارات العمل المستقبلية.‏

photo 2 2026 11 10 23 34 17 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق
photo 3 2026 11 10 23 34 17 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق
photo 4 2026 11 10 23 34 17 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق
photo 5 2026 11 10 23 34 17 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق
photo 6 2026 11 10 23 34 17 وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق
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