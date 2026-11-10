وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق

دمشق -سانا
ترأس وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعاً موسعاً ضم محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، إضافة إلى مديري الأمن الداخلي ومديري المناطق.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر منشور على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول أبرز القضايا والملفات المتعلقة بالواقع الأمني في المحافظة، كما استعرض الاحتياجات والأولويات، إلى جانب تحديد مسارات العمل للمرحلة المقبلة.
وكان الوزير خطاب قد ترأس اجتماعاً موسعاً أمس، بحضور معاونيه وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، وعدد من مديري الإدارات، وتناول الاجتماع استعراض الهيكل التنظيمي للوزارة ومسارات العمل المستقبلية.