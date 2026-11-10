وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الأمني والاحتياجات في ريف دمشق

دمشق -سانا

ترأس وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعاً موسعاً ضم محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن ‏الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، إضافة إلى مديري الأمن الداخلي ومديري المناطق.‏

وأوضحت وزارة الداخلية عبر منشور على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول أبرز القضايا ‏والملفات المتعلقة بالواقع الأمني في المحافظة، كما استعرض الاحتياجات والأولويات، إلى جانب ‏تحديد مسارات العمل للمرحلة المقبلة.‏

وكان الوزير خطاب قد ترأس اجتماعاً موسعاً أمس، بحضور معاونيه وقادة الأمن الداخلي في ‏المحافظات، وعدد من مديري الإدارات، وتناول الاجتماع استعراض الهيكل التنظيمي للوزارة ‏ومسارات العمل المستقبلية.‏