وزير الأشغال يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية دعم مشاريع التعافي وإعادة ‏الإعمار

دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من منظمة الهجرة الدولية برئاسة محمد عبد العظيم، آفاق التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتعافي المبكر وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.
وذكرت وزارة الأشغال عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن اللقاء بين الجانبين جرى في مبنى الوزارة وركز على سبل دعم عودة النازحين واللاجئين، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشاريع العمرانية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ورفع قدراتها في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة.
وتناول اللقاء أهمية توظيف الكفاءات والخبرات الوطنية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، والعمل على معالجة المشاريع المتعثرة وإعادة تفعيلها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات تقنية مشتركة خلال المرحلة المقبلة لتحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع آليات تنفيذية للتعاون، بما يسهم في تسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وتُعد منظمة الهجرة الدولية إحدى أبرز المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، وتأسست عام 1951، وهي منظمة حكومية دولية تضم أكثر من 170 دولة عضواً، وتعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية، وتقديم الدعم للمهاجرين والنازحين واللاجئين والمجتمعات المتأثرة بحركات النزوح.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم برامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى مشاريع إسكانية وتنموية تسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى دعم مسار إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.