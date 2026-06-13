وزير الأشغال يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية دعم مشاريع التعافي وإعادة ‏الإعمار

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من منظمة الهجرة ‏الدولية برئاسة محمد عبد العظيم، آفاق التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتعافي ‏المبكر وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في ‏سوريا.‏

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وذكرت وزارة الأشغال عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن اللقاء بين الجانبين جرى ‏في مبنى الوزارة وركز على سبل دعم عودة النازحين واللاجئين، من خلال تحسين البنية ‏التحتية والخدمات الأساسية، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشاريع العمرانية، إضافة إلى ‏الاستفادة من الخبرات الدولية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ورفع قدراتها في ‏مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة.‏

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وتناول اللقاء أهمية توظيف الكفاءات والخبرات الوطنية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ‏والعمل على معالجة المشاريع المتعثرة وإعادة تفعيلها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع ‏القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.‏‏

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات تقنية مشتركة خلال المرحلة المقبلة ‏لتحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع آليات تنفيذية للتعاون، بما يسهم في تسريع عملية ‏التعافي وإعادة الإعمار.‏



‏وتُعد منظمة الهجرة الدولية إحدى أبرز المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، ‏وتأسست عام 1951، وهي منظمة حكومية دولية تضم أكثر من 170 دولة عضواً، ‏وتعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية، وتقديم الدعم للمهاجرين والنازحين ‏واللاجئين والمجتمعات المتأثرة بحركات النزوح.‏

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ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات ‏الدولية لدعم برامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، ولا سيما في ظل ‏الحاجة المتزايدة إلى مشاريع إسكانية وتنموية تسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتهيئة ‏البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى دعم مسار إعادة الإعمار وتحقيق ‏التنمية المستدامة.‏

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