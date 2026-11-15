قوات الاحتلال تستهدف بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي ‏الرقاد بريف درعا ‏الغربي

درعا-سانا
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي الرقاد والأراضي الزراعية المجاورة في ريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة دبابات توغلت عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه أطراف وادي الرقاد، مشيراً إلى أن إحدى الدبابات أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأراضي والسهول الزراعية في المنطقة دون وقوع إصابات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.