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قوات الاحتلال تستهدف بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي ‏الرقاد بريف درعا ‏الغربي

sSqwj59s 3 15 قوات الاحتلال تستهدف بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي ‏الرقاد بريف درعا ‏الغربي
من توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريف درعا-أرشيف سانا

درعا-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، ‏بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي الرقاد والأراضي الزراعية ‏المجاورة في ريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ‏عدة دبابات توغلت عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه أطراف وادي ‏الرقاد، مشيراً إلى أن إحدى الدبابات أطلقت نيران رشاشاتها ‏الثقيلة باتجاه الأراضي والسهول الزراعية في المنطقة دون ‏وقوع إصابات.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‌‏خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة ‏منازل ‌‏المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات ‌‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‌‏أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة وملغاة، ‌‌‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‌‌‏المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‌‏‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏

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