وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمسجد دير الزور الكبير في الحديقة المركزية

وضع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري اليوم الخميس، حجر الأساس لمسجد دير الزور الكبير في الحديقة المركزية وسط المدينة.

وأوضح الوزير شكري في تصريح لمراسل سانا، أنه قام بزيارة المنطقة الشرقية بدءاً من الرقة وصولاً إلى دير الزور، والتقى بالمحافظ غسان السيد أحمد، ووضعا حجر الأساس لأكبر مسجد في سوريا بمدينة دير الزور يمتد على مساحة 50 ألف متر مربع.

وأشار الوزير شكري إلى أنه سيقوم بجولة على العقارات الوقفية في المدينة، وسيتم تجهيز كلية العلوم واستثمارها لصالح الأوقاف، مبيناً أن المحافظة تحوي أكثر من 1700 مسجد.

وبيّن أن سوريا الجديدة تقوم على بناء الإنسان والعمران، حيث تعمل الوزارة على إعداد وتأهيل الأئمة والخطباء والمعاهد والثانويات الشرعية، بما يصب في بناء سوريا الجديدة بعد تحريرها من النظام البائد، وبما يحقق التعايش والسلم الأهلي بين جميع المكونات، لتكون سوريا منارة من منارات العالم العربي والإسلامي.

بدوره، أوضح المهندس التنفيذي في مشروع بناء المسجد الكبير فراس عماد الفروح، أن المشروع عبارة عن صحن مسجد وأروقة ومعهد شرعي بمساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، ويضم المعهد 14 قاعة صفية موزعة على طابقين في الرواق الشمالي.

وكان وزير الأوقاف اطلع خلال زيارته محافظة الرقة أمس الأربعاء، على واقع المساجد والتعليم الشرعي والثانوية الشرعية في المحافظة.