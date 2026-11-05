الاحتلال يجبر عائلات في الخليل على إخلاء منازلها ويحولها إلى ثكنات عسكرية

القدس المحتلة-سانا‏

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدداً من العائلات الفلسطينية في مدينة ‏الخليل على إخلاء منازلها قسراً، وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع اعتداءات ‏للمستوطنين وعمليات اعتقال ومصادرة ممتلكات.‏

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أجبرت سكان عمارة سكنية في حارة ‏أبو سنينة على إخلائها قسراً قبل تحويلها إلى ثكنة عسكرية، وهي تؤوي نحو 50 فرداً من عدة ‏عائلات، كما أجبرت عائلة مكونة من عشرة أفراد في حارة جابر على إخلاء منزلها وتحويله إلى ‏ثكنة عسكرية.‏

وفي بادية يطا جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام واحتجزوا عدداً منهم لساعات، ‏قبل أن تعتقل قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، كما استولت على مركبة وجرار زراعي وصهريج ‏مياه، وصادرت 11 هاتفاً محمولاً عقب اقتحام منزل واحتجاز عدد من النساء.‏

كما هاجم مستوطنون منزلاً محاصراً وألقوا باتجاهه مواد كيماوية جنوب يطا بالخليل‏ ‏بحماية ‏جيش الاحتلال، دون تسجيل إصابات.‏

وفي وقت سابق اليوم قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء اعتداءات الاحتلال ‏الإسرائيلي ‏على قطاع ‏غزة، فيما اعتقل 42 فلسطينياً، وهُدمَت عدة مبان سكنية خلال اقتحام ‏قوات ‏الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.‏