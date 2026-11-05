الاحتلال يجبر عائلات في الخليل على إخلاء منازلها ويحولها إلى ثكنات عسكرية

القدس المحتلة-سانا
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدداً من العائلات الفلسطينية في مدينة الخليل على إخلاء منازلها قسراً، وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين وعمليات اعتقال ومصادرة ممتلكات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أجبرت سكان عمارة سكنية في حارة أبو سنينة على إخلائها قسراً قبل تحويلها إلى ثكنة عسكرية، وهي تؤوي نحو 50 فرداً من عدة عائلات، كما أجبرت عائلة مكونة من عشرة أفراد في حارة جابر على إخلاء منزلها وتحويله إلى ثكنة عسكرية.
وفي بادية يطا جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام واحتجزوا عدداً منهم لساعات، قبل أن تعتقل قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، كما استولت على مركبة وجرار زراعي وصهريج مياه، وصادرت 11 هاتفاً محمولاً عقب اقتحام منزل واحتجاز عدد من النساء.
كما هاجم مستوطنون منزلاً محاصراً وألقوا باتجاهه مواد كيماوية جنوب يطا بالخليل بحماية جيش الاحتلال، دون تسجيل إصابات.
وفي وقت سابق اليوم قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعتقل 42 فلسطينياً، وهُدمَت عدة مبان سكنية خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.