منفذ جوسية الحدودي مع لبنان يعمل على مدار الساعة في ظل ارتفاع حركة المسافرين

حمص-سانا

يشهد منفذ جوسية الحدودي بريف حمص ازدحاماً ملحوظاً في حركة المسافرين، كونه المنفذ الوحيد العامل حالياً بين سوريا ولبنان، وذلك في ظل استمرار إغلاق منفذ جديدة يابوس من الجانب اللبناني نتيجة التهديدات الأمنية المحتملة.

ورفعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جاهزيتها التشغيلية إلى أقصى مستوياتها، من خلال رفد المنفذ بكوادر إضافية من مختلف الاختصاصات، وتعزيز فرق العمل الميدانية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في حركة العبور.

ويستمر العمل في المنفذ على مدار 24 ساعة، مع اتخاذ التدابير التنظيمية واللوجستية اللازمة للتعامل مع الضغط المتزايد، وتقديم أفضل التسهيلات الممكنة للمسافرين، بما يضمن راحتهم وسلامتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن منفذ العريضة لا يزال يعمل بشكل جزئي أمام عودة السوريين إلى وطنهم، ضمن الإجراءات والمواعيد المحددة، وبما يضمن استمرار حركة العودة بشكل آمن ومنظم.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أمس السبت إيقاف العبور في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان مؤقتاً، بعد إغلاق الجانب اللبناني معبر المصنع المقابل له، بسبب تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الطريق الواصل إلى معبر المصنع، بحجة أن ميليشيا حزب الله تستخدمه لأغراض عسكرية.