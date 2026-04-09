تجهيز 3 مراكز تحويل كهربائية في حي الزبدية بحلب لتحسين التغذية ودعم استقرارها

حلب-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب اليوم الخميس أعمال تجهيز مراكز تحويل جديدة في حي الزبدية، بهدف تحسين الواقع الكهربائي في المنطقة ودعم استقرار التيار، ولا سيما مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة.

وأوضح معاون مدير الدراسات والتنفيذ في الشركة المهندس محمد ناصر، في تصريح لـ سانا، أن الأعمال تضمنت تجهيز عدد من مراكز التحويل العامة، بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة الحالية وتحسين الخدمة ضمن الإمكانيات المتاحة، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي، وأشار إلى أن المنطقة كانت تعاني سابقاً من ضعف في التوتر الكهربائي وارتفاع في الحمولات، ما أدى إلى تكرار الأعطال واحتراق القواطع.

بدوره، بيّن فادي حنورة، من شعبة تجهيز مراكز التحويل الأرضية، أن العمل شمل تجهيز ثلاثة مراكز جديدة مخصصة لتغذية تجمعات سكنية في المنطقة، لافتاً إلى أن هذه المراكز تسهم في تغذية مساحة واسعة من الحي وتخفيف الضغط عن الشبكة القائمة.

من جهته، أعرب عبد الرحمن سرميني، أحد سكان المنطقة، عن أمله في أن يسهم المشروع في إنهاء معاناة الأهالي مع ضعف الكهرباء وعدم استقرارها، مؤكداً أن تشغيل مراكز التحويل الجديدة يسهم في تحسين الخدمة والاستغناء عن البدائل المكلفة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة العامة لكهرباء حلب لإعادة تأهيل وتوسيع الشبكة الكهربائية في الأحياء التي شهدت أضراراً كبيرة في بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية، وكان آخرها البدء بتنفيذ المراحل الأولى من مشروع إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في حي السكري.