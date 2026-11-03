السورية للمخابز: 28 مخبزاً بدمشق والإنتاج اليومي يصل إلى 285 طن ‌‏دقيق

دمشق-سانا‏

كشف مدير فرع مخابز دمشق في المؤسسة السورية للمخابز أحمد إسماعيل، ‌‏أن عدد المخابز الإجمالي في مدينة دمشق، يبلغ حالياً 28 مخبزاً، يعمل منها ‌‌‏23 مخبزاً فعلياً، فيما تخضع 5 مخابز لإعادة التأهيل الشامل.‏

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وأوضح إسماعيل في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل حالياً ‌‏على إعادة بناء مخبزي مخيم اليرموك وحي القابون المدمرين ووضعهما في ‌‏الخدمة، وبذلك سيرتفع العدد الإجمالي لمخابز الفرع إلى 30 مخبزاً، لافتاً ‌‏إلى أن العمل جارٍ على تأهيل 5 مخابز أخرى، تشمل العمارة، وبرزة 2 ‌‏مسبق الصنع، والمزة 4، وابن العميد 2 و4، وذلك ضمن خطة المؤسسة ‌‏لمواصلة تطوير البنية الفنية للمخابز ورفع جاهزيتها التشغيلية .‏

بيّن إسماعيل، أن المؤسسة أنجزت خلال العام الحالي، أعمال تأهيل 9 ‌‏مخابز، منها 6 مخابز بالتعاون مع المنظمات الدولية، وهي: ابن العميد 5، ‌‏والإطفائية، والوحدة، وقبر عاتكة، وبرزة 1، ومزة 3، إضافة إلى 3 مخابز ‌‏بالشراكة مع القطاع الخاص، هي: العدوي، والمزة الآلي، وبرزة الجديد.‏

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وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية اليومية الإجمالية لمخابز دمشق وحجم الإنتاج ‌‏الفعلي ومدى تلبيته احتياجات المواطنين، أوضح إسماعيل أن حجم الإنتاج ‌‏الفعلي يتراوح بين 200 و285 طناً من الدقيق يومياً، ويتم الإنتاج حسب ‌‏حاجة السوق، مع التركيز على أيام ذروة الطلب يومي الخميس والسبت.‏

تحسن تدريجي بالوضع الفني

وبالنسبة للواقع الفني للمخابز في دمشق، أوضح أن الوضع الفني العام يشهد ‌‏تحسناً تدريجياً بفضل أعمال الصيانة الدورية والمستمرة، مشيراً إلى أن ‌‏الأعطال التي تطرأ على خطوط الإنتاج تنقسم إلى نوعين، أعطال كهربائية ‌‏طارئة يصعب التنبؤ بها، كالتوقف المفاجئ لبعض المحركات، وأعطال ‌‏ميكانيكية يمكن الحد من حدوثها ومعالجتها من خلال برامج الصيانة الوقائية ‌‏التي تُنفذ خلال عطلة نهاية الأسبوع.‏

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ولفت إسماعيل إلى أن المؤسسة تنفذ خطة مرحلية مدروسة لاستبدال خطوط ‌‏الإنتاج القديمة بأخرى حديثة ومتطورة، كما دعمت منظومة الطاقة البديلة في ‌‏المخابز، بتركيب 15 مولدة كهربائية جديدة كبدائل فورية في حال ‏الأعطال، ما سينعكس مباشرة على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية، وتقليص ‏نسب هدر ‏المواد الأولية، والارتقاء بنضج وجودة الرغيف للمستوى ‏المطلوب.‏

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وتواصل المؤسسة السورية للمخابز تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز ‌‏العامة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاع ‌‏الخاص، بهدف تحسين الواقع الفني ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة ‌‏الرغيف، بما يسهم في تعزيز استقرار إنتاج مادة الخبز وتلبية احتياجات ‌‏المواطنين.‏