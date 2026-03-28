محافظة حلب تطلق حملة لإزالة 150 ألف متر مكعب من الأنقاض وفتح الطرقات في عدة أحياء

حلب-سانا

أطلقت محافظة حلب اليوم السبت بمشاركة مجلس المدينة وفرق الهندسة في الجيش العربي السوري وفرق الدفاع المدني حملة شاملة لإزالة 150 ألف متر مكعب من الأنقاض والسواتر الترابية من دوار الليرمون ومناطق بني زيد والأشرفية والسكن الشبابي في إطار جهود إعادة تأهيل هذه الأحياء وتحسين حركة التنقل فيها.

وشملت الأعمال قيام فرق الهندسة بتفقد المواقع المستهدفة وتأمينها والتأكد من خلوها من المتفجرات ومخلفات الحرب، تمهيداً لبدء عمليات فتح الطرقات ورفع الأنقاض.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في حلب عمار عبد الرحمن بتصريح لـ مراسل سانا أنه يتم العمل حالياً في حي السكن الشبابي وبني زيد على إزالة الأنقاض والسواتر الترابية، بالتوازي مع عمل فرق مختصة بإزالة الذخائر غير المنفجرة حيث يتم الكشف عن مخلفات الحرب وتأمين المواقع بشكل كامل.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه سيتم فتح الطرقات في أحياء السكن الشبابي وبني زيد، إضافة إلى منطقة معامل الليرمون، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين واقع الخدمات.

من جهته بيّن المهندس عبد الرزاق صالح الحجي من خدمات مجلس مدينة حلب، أن الحملة تُنفذ بتوجيهات من المحافظة وبمشاركة الدفاع المدني والفرق العسكرية، ولا سيما الفرقتين 60 و72 إلى جانب كوادر الخدمات الفنية في المجلس.

ولفت الحجي إلى أن الأعمال تتضمن إزالة الأنقاض والسواتر الترابية وبقايا الأنفاق في أحياء بني زيد والأشرفية والسكن الشبابي، مشيراً إلى أن مدة الحملة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام لإزالة نحو 150 ألف متر مكعب من الأنقاض، أي ما يعادل 250 ألف طن.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة مجلس مدينة حلب لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وفتح الطرقات، بما يضمن الوصول الآمن للمواطنين وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.