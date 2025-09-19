مدارس جمعية المرأة العربية تشارك في مهرجان ربيع حماة بعروض الحساب الرياضي

حماة-سانا

شارك طلاب مدارس جمعية المرأة العربية للمرة الثانية في فعاليات مهرجان ربيع حماة، بعرض في مجال الرياضيات لإظهار المهارات الذهنية التي يمتعون بها، ولتحفيزهم على الإبداع الرياضي الذهني.

وقالت مديرة مدارس المرأة العربية في حماة الدكتورة ريا الركبي في تصريح لمراسل سانا: إن هناك جانباً مهماً يستأثر عمل المدارس، وهو رفع المهارات الذهنية للطلاب بمادة الرياضيات، ولاسيما في مجال الحساب السحري والحساب الذهني، وهي برامج دعم تعطى في مدارسنا، كمناهج إثرائية لها حصصها المخصصة ضمن حصص البرنامج الأسبوعي خلال العام الدراسي.

وأوضحت الركبي، أن الحساب السحري يتم تعليمه من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع، في حين أن الحساب الذهني يعطى من الصف الخامس وحتى الصف الثامن، وكلاهما يعتمدان على التطوير العقلي ومهارات التفكير والليونة والسرعة في إنجاز المعادلات الرياضية.

وأشارت الركبي إلى أن عروض اليوم في مهرجان الربيع، ركزت على هذه الناحية من العمل مع تلاميذ مدارس المرأة العربية، لتكون رسالة للناس بأننا كمدارس يقع على عاتقنا دعم الأجيال وتكريس الجهود للنهوض بالجيل من أجل النهوض بالوطن.

يذكر أن طلاب مدارس جمعية المرأة العربية شاركوا بالمرة الأولى في المهرجان بفعالية فنية ورياضية، حققت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.

