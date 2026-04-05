وصول أول حاوية ترانزيت من ميناء العقبة إلى مرفأ اللاذقية في خطوة تعزز دور سوريا كممر لوجستي

‏دمشق-سانا

‏وصلت إلى مرفأ اللاذقية، اليوم الأحد، أول حاوية ترانزيت تم تحويلها عبر الأراضي السورية قادمة من ميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تعكس بدء تفعيل مسارات العبور الإقليمي، وتعزيز دور سوريا كممر لوجستي يربط بين الموانئ والأسواق في المنطقة.

‏وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام، أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الهيئة، لتطوير منظومة الترانزيت وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسريع حركة البضائع، ورفع كفاءة العبور وفق معايير تشغيلية حديثة.

‏وتؤكد هذه الخطوة جاهزية المرافئ السورية لاستيعاب حركة الترانزيت، وتعزز موقع سوريا كممر رئيسي لحركة البضائع بين دول الخليج وأوروبا وبالعكس، بما يدعم حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية.

‏وكان مرفأ اللاذقية استقبل في الواحد والثلاثين من آذار الماضي، الباخرة “New Unity” محمّلةً بنحو 20 ألف طن من صفائح الرول والألواح الحديدية، في مؤشر على استعادة نشاطه النوعي، حيث تواصل الكوادر الفنية والإدارية عملها بكفاءة لضمان سرعة الإنجاز ودقة الأداء، بما يعزّز قدرة المرفأ على استقبال مختلف أنواع السفن والبضائع ويكرّس دوره كمحور رئيسي في دعم الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.