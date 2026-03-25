أمطار في معظم المحافظات السورية أعلاها 21 مم في مدينة عفرين بحلب

شهد معظم المحافظات السورية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجل أعلاها 21 مم في مدينة عفرين بحلب.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

القنيطرة:

حضر 5 مم، نبع الصخر 2.5 مم.

حمص:

الرستن 2.3 مم، تل دو 15 مم، حمص 15 مم، شين 5 مم، القصير 1.3 مم، المخرم 2.5 مم، القريتين 5 مم، تدمر 3 مم.

حماة:

أفاميا 7.5 مم، الرصافة 1 مم، السقيلبية 1 مم، الكريم 2 مم، مدينة حماة 20 مم، ربعو 1 مم، شطحة 2 مم، صوران 4.5 مم، عين الكروم 3 مم، عين حلاقيم 9 مم، كفر زيتا 8.4 مم، مصياف 1 مم، وادي العيون 6 مم، السلمية 2.5 مم، الصبورة 2.3مم، عقيربات 8 مم.

طرطوس:

الشيخ بدر 2 مم، الصفصافة 1 مم، القدموس 3 مم، حمام واصل 1.5 مم، دريكيش 11 مم.

اللاذقية:

القرداحة 1 مم، القطيلبية 5 مم، مدينة اللاذقية 7.6 مم، المزيرعة 6 مم، جبلة –حميميم 1.5 مم، صلنفة 0.4 مم، وادي قنديل 0.5 مم.

إدلب :

إحسم 0.5 مم، البارة 1 مم، خان شيخون 1.3 مم، دركوش 0.5 مم، سراقب 0.1 مم، سرمدا 3.8 مم، محمبل 5.5 مم.

حلب :

عفرين 21 مم، الباب 12 مم، السفيرة 3.5 مم، منبج 2مم، خناصر 2 مم، مدينة حلب 1 مم.

الرقة :

تل أبيض 6 مم

الحسكة :

الجوادية 4 مم، الزهيرية 8 مم، القحطانية 3 مم، المالكية 11 مم، اليعربية 7 مم، العريشة 2 مم، الحسكة 1 مم، الشدادة 3 مم.

دير الزور :

الميادين 2.5 مم، مدينة دير الزور 10 مم.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى زيارة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث”، التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام”، عبر الرابط.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي بدأ منذ ظهر أمس الثلاثاء ويستمر حتى مساء الجمعة، مترافقاً بهطولات مطرية غزيرة أحياناً وعواصف رعدية، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق، فيما تبلغ الفعالية الجوية ذروتها بين ظهر اليوم الأربعاء، وفجر الجمعة.