العثور على نائب رئيس حكومة بافاريا الألمانية ميتاً في أحد فنادق برلين

برلين – سانا

أعلنت الشرطة الألمانية مساء أمس الأربعاء، العثور على السياسي هوبرت آيفانغر، نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا ووزير اقتصادها السابق، ميتاً داخل غرفة في أحد فنادق العاصمة برلين، مشيرةً إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان لشرطة برلين: إنه عُثر على آيفانغر (55 عاماً) متوفياً في فندق بوسط العاصمة، موضحةً أن الشرطة والنيابة العامة تجريان تحقيقاً لتحديد سبب الوفاة وظروفها، واستبعاد احتمال تورط طرف آخر.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، كان آيفانغر موجوداً في برلين للمشاركة في افتتاح مكتب جديد لحزبه «الناخبون الأحرار»، لكنه تغيب عن المناسبة بسبب وعكة صحية.

وكان آيفانغر يتزعم حزب «الناخبون الأحرار» في ولاية بافاريا منذ عام 2006، وقاده إلى المشاركة في حكومة الولاية للمرة الأولى عام 2018، ضمن ائتلاف حاكم يقوده الاتحاد الاجتماعي المسيحي.