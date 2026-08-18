وزارة الاقتصاد تجعل أوزان وأحجام المنتجات استرشادية وتلغي إلزام المنتجين بها

دمشق-سانا‏

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام ‏المعتمدة للمنتجات، بحيث تصبح استرشادية وغير إلزامية، مع التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم ‏الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.‏

ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، اليوم الثلاثاء، على إطلاق “المنتجات المحتجزة” بسبب مخالفة ‏الأوزان فقط، ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار، ‏ويأتي ذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.‏

وتُمنح محال البيع بالتجزئة، حسب القرار، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، ويُعمل بالقرار فور صدوره ‏دون استثناء.‏

ويقضي القرار بعدم إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي ‏بالأوزان والحجوم المحددة في قرار سابق رقمه /34/ لعام 2026.‏

ونص القرار على أن اختلاف الأوزان أو الأحجام بين عبوات المنتج الواحد أو بين المنتجات المتشابهة، لا ‏يعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، متى توافرت الشروط المحددة في القرار.‏

كما قضى القرار بـ”إطلاق المنتجات والبضائع المحتجزة التي كان سبب حجزها الوحيد مخالفة الأوزان ‏المحددة في القرار رقم /34/ آنف الذكر، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات والوزن المعلن وسلامة ‏البيانات الإلزامية، إضافة إلى وقف الضبوط والإجراءات الإدارية التي يكون سببها الوحيد مخالفة تلك ‏الأوزان، وتسوية أوضاع الضبوط السابقة وفق الشروط المحددة”.‏

ويأتي القرار في إطار تنظيم آلية تداول المنتجات في الأسواق، وتعزيز وضوح البيانات المقدمة للمستهلك، ‏وتسهيل حركة السلع، مع استمرار الرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات وحماية حقوق المستهلك.‏