لاهاي-سانا
أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور، اليوم الثلاثاء، أن فرق المنظمة تحققت في آب الماضي من تدمير 42 قنبلة جوية عُثر عليها في أيار الماضي، وكانت ضمن أسلحة كيميائية غير معلن عنها سابقاً في سوريا في عهد النظام البائد، مشيدة بتعاون الحكومة السورية وعمل فرق المنظمة.
وأوضح الموقع الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أن دالافيور أكدت ذلك في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية، أن الأمانة الفنية للمنظمة أحرزت تقدماً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة في العمل مع الحكومة السورية لمعالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد، خلال الفترة الممتدة من تموز عام 2000 حتى كانون الأول عام 2024.
وأشارت دالافيور إلى أن الأمانة الفنية، وبدعم من الحكومة السورية، اكتشفت في أيار الماضي كمية كبيرة من الأسلحة الكيميائية غير المعلن عنها، موضحة أن القنابل الـ42 أُدرجت لاحقاً في الإعلان السوري المقدم إلى المنظمة، التي تحققت في آب من تدميرها بصورة نهائية، معتبرة أن ذلك يجسد نجاح العمل متعدد الأطراف على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن هذه العملية تمثل أول تدمير لأسلحة كيميائية معلن عنها في سوريا تتحقق منه المنظمة منذ عام 2014، مشيرة إلى أن فريقاً من الأمانة الفنية حدد مطلع تشرين الثاني الجاري ما يُرجح أنها معدات مرتبطة بإنتاج الأسلحة الكيميائية أو استخدامها.
وأعربت دالافيور عن امتنانها لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على استضافتها في دمشق مؤخراً، مشيرة إلى أنه جرى خلال اجتماع فريق المنظمة مع عدد من الوزراء الاتفاق على تسريع وتيرة العمل.
وأكدت أن الهدف لا يزال يتمثل في تطبيع التعامل مع الملف السوري داخل المنظمة، وأن الأمانة الفنية تعمل على وضع خطط ملموسة لتحقيق هذه الغاية بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، التقى أمس الإثنين، دالافيور في لاهاي، قبيل المشاركة في أعمال الدورة الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة محمد كتوب وناجين وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكد الصالح أن دمشق سلمت المنظمة وثائق متعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد، ويسّرت لفرقها مقابلة شهود والوصول إلى مواقع لم يكن المفتشون الدوليون قادرين على دخولها سابقاً.