لاهاي-سانا‏

أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور، اليوم الثلاثاء، أن فرق المنظمة تحققت في آب ‏الماضي من تدمير 42 قنبلة جوية عُثر عليها في أيار الماضي، وكانت ضمن أسلحة كيميائية غير معلن عنها سابقاً في ‏سوريا في عهد النظام البائد، مشيدة بتعاون الحكومة السورية وعمل فرق المنظمة.‏

وأوضح الموقع الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (‏OPCW‏) أن دالافيور أكدت ذلك في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ31 ‏لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية، أن الأمانة الفنية للمنظمة أحرزت تقدماً كبيراً خلال ‏الأشهر الأخيرة في العمل مع الحكومة السورية لمعالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد، خلال الفترة ‏الممتدة من تموز عام 2000 حتى كانون الأول عام 2024.‏

وأشارت دالافيور إلى أن الأمانة الفنية، وبدعم من الحكومة السورية، اكتشفت في أيار الماضي كمية كبيرة من الأسلحة ‏الكيميائية غير المعلن عنها، موضحة أن القنابل الـ42 أُدرجت لاحقاً في الإعلان السوري المقدم إلى المنظمة، التي تحققت ‏في آب من تدميرها بصورة نهائية، معتبرة أن ذلك يجسد نجاح العمل متعدد الأطراف على أرض الواقع.‏

ولفتت إلى أن هذه العملية تمثل أول تدمير لأسلحة كيميائية معلن عنها في سوريا تتحقق منه المنظمة منذ عام 2014، ‏مشيرة إلى أن فريقاً من الأمانة الفنية حدد مطلع تشرين الثاني الجاري ما يُرجح أنها معدات مرتبطة بإنتاج الأسلحة ‏الكيميائية أو استخدامها.‏

وأعربت دالافيور عن امتنانها لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على استضافتها في دمشق مؤخراً، مشيرة إلى ‏أنه جرى خلال اجتماع فريق المنظمة مع عدد من الوزراء الاتفاق على تسريع وتيرة العمل.‏

وأكدت أن الهدف لا يزال يتمثل في تطبيع التعامل مع الملف السوري داخل المنظمة، وأن الأمانة الفنية تعمل على وضع ‏خطط ملموسة لتحقيق هذه الغاية بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، التقى أمس الإثنين، دالافيور في لاهاي، قبيل المشاركة في أعمال الدورة ‏الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة محمد كتوب ‏وناجين وممثلين عن المجتمع المدني.‏

وأكد الصالح أن دمشق سلمت المنظمة وثائق متعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد، ويسّرت لفرقها مقابلة شهود ‏والوصول إلى مواقع لم يكن المفتشون الدوليون قادرين على دخولها سابقاً.‏