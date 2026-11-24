عدن-سانا

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قادة ميليشيا الحوثي، على خلفية تصعيدها العسكري في اليمن، واستهدافها البنية التحتية في السعودية، وتهديدها أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن الخطوة البريطانية تعكس إدراكاً دولياً متزايداً للتهديد الذي تشكله ميليشيا الحوثي للسلم والأمن الدوليين.

وجددت الوزارة دعوتها شركاء اليمن إلى إدراج الميليشيا على قوائم الإرهاب لديهم، مشيرة إلى أن القانون يكفل حماية العمل الإنساني المحايد، بما في ذلك نقل الغذاء والدواء والوقود إلى السكان في جميع أنحاء اليمن.

وطالبت الشركاء الدوليين بالبناء على العقوبات البريطانية، واتخاذ إجراءات منسقة لتجفيف مصادر تمويل الميليشيا، وقطع إمدادات السلاح عنها، وملاحقة الشبكات الضالعة في دعمها.

وأكدت الوزارة التزام الحكومة اليمنية بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحماية المدنيين، وتعزيز أمن المنطقة، وصون حرية الملاحة الدولية.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات على أربعة من قادة ميليشيا الحوثي، على خلفية هجماتها في اليمن وضد السعودية، وتهديدها أمن الملاحة البحرية في المنطقة.