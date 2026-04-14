حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب

IMG 0917 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب

حلب-سانا

تشهد المدينة الصناعية في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، حركة إنتاج متنامية، في ظل جهود مستمرة لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتحفيز بيئة الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على واقع الصناعة، وفرص العمل في المنطقة.

DJI 0376 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب

وأوضح مدير المدينة الصناعية في الراعي محمد شوكان في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المدينة تتمتع بموقع جغرافي مهم يبعد نحو كيلومترين عن معبر الراعي الحدودي مع تركيا، ما يمنحها ميزة استراتيجية في حركة التجارة والنقل.

وأشار شوكان إلى أن المدينة تضم أكثر من 550 منشأة قيد الإنتاج، تتنوع أنشطتها بين الصناعات الثقيلة، كالإسمنت والأسفلت وصهر الحديد، إلى جانب الصناعات الدوائية والبلاستيكية والنسيجية، لافتاً إلى توفر الخدمات الأساسية بشكل مستمر، ولا سيما المياه والكهرباء على مدار الساعة، إضافة إلى شبكة طرق جيدة مع الحاجة إلى صيانة بعض المقاطع.

IMG 0901 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب

وبيّن أن عدد العاملين في المدينة الصناعية يُقدّر بنحو 18 ألف عامل، ما يعكس حجم النشاط الصناعي المتنامي ودوره في توفير فرص العمل، مشيراً إلى العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة من الدول المجاورة، بهدف تخفيف الأعباء عن الصناعيين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

بدوره، نوه الصناعي محمد حاج حمد، صاحب شركة “جينيرال بلاست”، ببيئة العمل داخل المدينة الصناعية، مشيراً إلى أنه يعمل فيها منذ تأسيسها قبل نحو أربع سنوات، وأن توفر المواد الأولية وسهولة تصريف المنتجات شكّلا عاملين مشجعين على الاستمرار والتوسع، كاشفاً عن إطلاق معمل ثانٍ خلال العام الجاري، مع خطط مستقبلية لإنشاء معمل ثالث.

IMG 0937 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب

من جهته، أوضح الصناعي بشار قلاش، الذي بدأ نشاطه في المدينة مطلع عام 2026، أن الخدمات المقدمة والبنية التحتية، وخاصة توفر الكهرباء بشكل مستقر، أسهمت في انطلاق العملية الإنتاجية بسلاسة، مشيداً بتعاون إدارة المدينة مع الصناعيين.

وتأسست المدينة الصناعية في الراعي بريف حلب الشرقي عام 2020، لدعم القطاع الصناعي وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي في المناطق الحدودية، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب من معبر الراعي الحدودي مع تركيا، الذي منحها أهمية لوجستية في حركة التبادل التجاري وتوريد المواد الأولية.

IMG 0925 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب
IMG 0939 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب
IMG 0941 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب
IMG 0946 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب
IMG 0955 حركة إنتاج متنامية بالمدينة الصناعية في الراعي بريف حلب
